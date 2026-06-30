KSH: májusban ismét csökkentek az ipari termelői árak

Egy hónap alatt a belföldi értékesítési árak 1,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal csökkentek májusban, így az ipari termelői árak összességében 1,7 százalékkal visszaestek áprilishoz viszonyítva.

A 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban belföldi értékesítés árai 2,9 százalékkal nőttek, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,3 százalékkal mérséklődtek.

Belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,2 százalékkal, a fogyasztási cikkeket gyártókban 0,4 százalékkal emelkedtek, míg a beruházási javakat gyártó ágazatokban 2,3 százalékkal csökkentek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 1,8 százalékos esésén belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,9 százalékkal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 19,8 százalékkal nőttek az árak.

Január-májusban a belföldi értékesítés árai 0,1, az exportértékesítéséi 1,5 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint a múlt év azonos időszakában, így az ipari termelői árak összességében 1,0 százalékkal mérséklődtek.