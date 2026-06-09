Több önkormányzatnak százmilliókat kell fizetnie

A dokumentum szerint a fizetési kötelezettséget 2026. június 30-ig kell teljesíteniük az önkormányzatoknak.
A táblázatban közölt adatok alapján
sem Budapestnek, sem a kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége.
A fizetendő összeg nagysága alapján két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település vezeti a listát, Kazincbarcika 787 millió, Berente 469 millió forinttal.
Két Pest megyei település következik: Vecsés és Ecser egyenként mintegy 185 millió forinttal.
A befizetési kötelezettség 202 települést érint a Budapesten kívüli 830-ból.