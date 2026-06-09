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Nyitókép: Sergiy Trofimov Photography/Getty Images

Több önkormányzatnak százmilliókat kell fizetnie

Infostart / MTI

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Pénzügyminisztérium rendelettervezetét a települési önkormányzatok 2025-ös helyi iparűzési adótöbblete után keletkező befizetési kötelezettségének mértékéről a kormany.hu-n.

A dokumentum szerint a fizetési kötelezettséget 2026. június 30-ig kell teljesíteniük az önkormányzatoknak.

A táblázatban közölt adatok alapján

sem Budapestnek, sem a kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége.

A fizetendő összeg nagysága alapján két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település vezeti a listát, Kazincbarcika 787 millió, Berente 469 millió forinttal.

Két Pest megyei település következik: Vecsés és Ecser egyenként mintegy 185 millió forinttal.

A befizetési kötelezettség 202 települést érint a Budapesten kívüli 830-ból.

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Kezdőlap    Gazdaság    Több önkormányzatnak százmilliókat kell fizetnie

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