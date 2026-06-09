Több önkormányzatnak százmilliókat kell fizetnie

Az Európai Bizottság Magyarországról szóló legfrissebb országjelentése a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági kockázataira és a költségvetési egyensúly romló kilátásaira figyelmeztet. A dokumentum szerint a magas hiány és az emelkedő államadósság mellett különösen az idősödéssel összefüggő kiadások várható növekedése jelent komoly terhet: a nyugdíjrendszerre fordított kiadások GDP-arányosan a következő évtizedekben érdemben emelkedhetnek, miközben a bevételi oldal strukturális korlátokkal szembesül. A Bizottság előrejelzései alapján a jelenlegi pályán az államadósság is tovább nőhet, miközben a nyugdíjellátás szerkezeti problémái érdemi reformok nélkül erősödhetnek. Az anyag a nyugdíjrendszer számos problémáját körbejárja, a javaslatok azonban nem oldják meg azt a szegénységi csúszdát, amire az idősek rákerülnek. Sőt, a problémát még súlyosbítják is.