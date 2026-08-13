Románia megkezdte az atomerőműve teljes leállítását

A vállalat hangsúlyozta, hogy a két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra sem jelent veszélyt.

Hozzátették, hogy a szakemberek a Duna vízállás-előrejelzései alapján döntenek majd az atomerőmű újraindításáról.

Románia egyetlen, 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első, 700 megawattos blokkját július végén állították le. A kanadai Candu technológiával épült erőmű két blokkja együttesen Románia villamosenergia-szükségletének mintegy 20 százalékát fedezi. A nukleáris energiaforrás nélkül Románia jelentős 2000 megawattot meghaladó importra szorul az esti csúcsidőben.