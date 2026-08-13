Vörösiszap? Vízminőségi vizsgálat indult a Dunán Almásfüzitőnél – képek

Zoltai Dániel közlése szerint az elmúlt hetekben több horgász is fényképeket és videókat juttatott el a KEMHESZ-nek, melyeken az alacsony dunai vízállás következtében jól látható, hogy a part mentén több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és elkeveredik a Duna vizében.

A szövetség halőri szolgálata ellenőrizte az érintett területet, majd bejelentést tett a hatóságoknak, hogy a jelenség eredete és esetleges környezeti hatása egyértelműen tisztázható legyen.

Hétfőn egy laboratórium munkatársai az érintett helyszínen több ponton közel 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről - ismertette Zoltai Dániel.

A kormányhivatal egy végzésben arról értesítette a horgászegyesületek szövetségét, hogy területi vízügyi illetékesség miatt az ügy vizsgálatát átteszi a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalhoz – tájékoztatta az MTI-t a horgászegyesületek szövetsége.

A KEMHESZ információi szerint a vízügyi szakemberek 2012-ben is vizsgálták a területet. Mivel a térségben korábban mocsaras, lápos terület volt, felmerült, hogy az onnan származó, szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést, ez azonban a vizsgálatok mostani lezárásáig nem tekinthető mérvadónak – hangsúlyozták.

Zoltai Dániel hozzátette, az élő környezet megóvása és a környezetszennyezés területén elengedhetetlen a zéró tolerancia. Fontos, hogy vizsgálati eredményekkel alátámasztott választ kapjanak a jelenség okára, illetve a Duna élővilágára és vízminőségére tett hatására.

A területet továbbra is figyelemmel kísérik és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatják a közvéleményt - ismertette az elnök.