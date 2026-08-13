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Teherhajók és olajszállító tartályhajók a Hormuzi-szorostól keletre fekvõ Ománi-öbölben 2026. június 16-án. Két nappal korábban Irán és a síita országot támadó Egyesült Államok elõzetes megállapodást kötött a két és fél hónapja tartó harcok lezárásáról. Azóta legalább három iráni tanker és két iráni teherhajó haladt át akadálytalanul az Ománi-öblön, az Egyesült Államok által felügyelt tengeri blokádzónán. A keretmegállapodást június 19-én írják alá Genfben.
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Irán azt állítja, hogy az ellenőrzése alatt áll a Hormuzi-szoros

Infostart / MTI

A Hormuzi-szoros Irán ellenőrzése és irányítása alatt áll – jelentette ki csütörtökön Hoszein Taeb, az iráni Baszidzs félkatonai milícia vezetője a félhivatalos Fársz hírügynökség szerint.

A kijelentés egy nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljes ellenőrzés” alatt tartja a stratégiai jelentőségű vízi utat.

Az Irán által gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoros újbóli megnyitása kulcsfontosságú kérdéssé vált a Teherán és Washington közötti konfliktusban. Teherán azt állítja, hogy az öböl másik part menti államával, Ománnal együttműködve átkelési díjat kíván kivetni. Az Egyesült Államok határozottan elutasította ezt az ötletet.

Irán szerdán azzal indokolta a Hormuzi-szoroson átkelő hajók díjkötelezésére vonatkozó tervét, hogy a stratégiai fontosságú vízi úton a tengeri forgalom környezeti károkat okoz.

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Kezdőlap    Külföld    Irán azt állítja, hogy az ellenőrzése alatt áll a Hormuzi-szoros

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