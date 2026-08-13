Irán azt állítja, hogy az ellenőrzése alatt áll a Hormuzi-szoros

A kijelentés egy nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljes ellenőrzés” alatt tartja a stratégiai jelentőségű vízi utat.

Az Irán által gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoros újbóli megnyitása kulcsfontosságú kérdéssé vált a Teherán és Washington közötti konfliktusban. Teherán azt állítja, hogy az öböl másik part menti államával, Ománnal együttműködve átkelési díjat kíván kivetni. Az Egyesült Államok határozottan elutasította ezt az ötletet.

Irán szerdán azzal indokolta a Hormuzi-szoroson átkelő hajók díjkötelezésére vonatkozó tervét, hogy a stratégiai fontosságú vízi úton a tengeri forgalom környezeti károkat okoz.