Szállt a papírpénz: milliókat dobált ki az ablakon egy kislány

Egy hétéves kislány egy vita után kidobta édesanyja táskáját az ablakon egy moszkvai lakásból amelyben 88 000 dollár (31 millió 700 ezer forint) volt, 100 dolláros bankjegyekben - írja az Origo a Bild cikke alapján.

A táskában lévő készpénzt a helyi beszámolók szerint a pénzt fiatalok találták meg. Egyes bankjegyeket állítólag elégettek, míg másokat szétszórtak az utcán. A hatóságok információi szerint mintegy 5000 dollár (1,8 millió forint) hiányzik a pénztárcából. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.