Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Markó utcai központja előtt tartott sajtótájékoztatón 2023. március 27-én. Tovább folytatódik a mentőszolgálat 2010-ben megkezdett korszerűsítése, most újabb 33 mentőautó beszerzésére nyílt lehetőség 1,5 milliárd forint értékben - jelentette be az államtitkár.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A választások után belenyúlhat az orvosbértáblába a kormány

Infostart

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára egy szerdai videointerjúban beszélt erről.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Harcosok Órája YouTube-csatornának adott interjújában jelentette be, hogy ha a Fidesz győz a választásokon fél év múlva, felülvizsgálják az orvosok bértábláját, ami egy "szocialista típusú bértábla".

Szerinte a kamara ragaszkodott ehhez a táblához, amit ő a maga részéről "utál", és ha "Isten és a választók is úgy akarják", májusban kezdeményezni fogja ennek felülvizsgálatát.

Ezzel Takács Péter azokra a kritikákra reagált, melyek szerint túl nagy a szakadék az orvosok és az ápolók között.

A jelenlegi tábla tehát a kormányzati tervezés szerint átmenetinek tekinthető, és csak azért nem fogtak bele eddig az átalakításba, mert nem akarták felrúgni a Magyar Orvosi Kamarával kötött friss megállapodást; mint hozzátette, a kormányzat többször kérte a MOK vezetését, hogy tegyen javaslatot a teljesítményelemeket nélkülöző bértábla módosítására, ám ez mostanáig nem történt meg.

Közben - mint a hvg.hu összeállítása emlékeztet - hétfőn az orvoskamara újra kritizálta a kormányzatot, miszerint hiába állapodtak meg bérügyben, újra leszakadás indult, ráadásul a kamara szerint most fordul először elő az is, hogy egy kezdő orvos törvényes bére a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresettől is elmarad.

A beszélgetést alább lehet visszanézni:

egészségügy

bér

orvos

takács péter

