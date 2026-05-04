2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Paper Craft Blue Colored One Percent on Blue Background Front View.
Nyitókép: MirageC/Getty Images

NAV: már közel hétszázezren felajánlották az 1+1 százalékukat

Infostart / MTI

Az adóhatóság szerint rengetegen vannak olyanok is, akik elkezdték a folyamatot, de félbehagyták. Ezt viszont így sajnos nem tudják elfogadni.

Idén eddig online, a NAV eSZJA-felületén keresztül 685 ezren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról. Az is látszik, hogy 190 ezren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat – hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A szerkesztés alatt álló, de még nem beküldött nyilatkozatok nem érvényesek. Az adóhatóság kiemeli:

aki személyi jövedelemadója 1 százalékával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-ig be kell fejezni a kitöltést, és be is kell küldenie a nyilatkozatot.

A május 20-án lejáró határidő jogvesztő, ezért aki civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot támogatná, fontos, hogy időben rendelkezzék.

Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1 százalékát, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez – emlékeztetett a NAV.

A közleményben kitértek arra is, hogy rendelkezni számtalan módon lehet:

a legegyszerűbben a NAV eSZJA-felületén, vagy elektronikusan a 25EGYSZA-űrlapon, de akár papíron is, a nyomtatványt kitöltve is.

Nem szükséges évente megújítani a vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot, az az eltérő rendelkezésig – vagy visszavonásig – érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.

A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
Itt a hétfő, két autópálya is elesett

Baleset miatt jelentős a torlódás az M5-ös és az M3-as autópályán - közölte az Útinform hétfő reggel.

Szerdától jó, ha nálunk lesz az esernyő, mert több helyen fordulhat elő zápor, zivatar és erős szél.

Szerdától jó, ha nálunk lesz az esernyő, mert több helyen fordulhat elő zápor, zivatar és erős szél.

Trump says US military will guide stranded ships out of Strait of Hormuz on Monday

An estimated 20,000 seafarers and 2,000 ships are stuck in the strait. Trump says some are running low on food, and calls "Project Freedom" a "humanitarian gesture".

