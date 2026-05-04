NAV: már közel hétszázezren felajánlották az 1+1 százalékukat

Idén eddig online, a NAV eSZJA-felületén keresztül 685 ezren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról. Az is látszik, hogy 190 ezren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat – hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A szerkesztés alatt álló, de még nem beküldött nyilatkozatok nem érvényesek. Az adóhatóság kiemeli:

aki személyi jövedelemadója 1 százalékával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-ig be kell fejezni a kitöltést, és be is kell küldenie a nyilatkozatot.

A május 20-án lejáró határidő jogvesztő, ezért aki civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot támogatná, fontos, hogy időben rendelkezzék.

Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1 százalékát, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez – emlékeztetett a NAV.

A közleményben kitértek arra is, hogy rendelkezni számtalan módon lehet:

a legegyszerűbben a NAV eSZJA-felületén, vagy elektronikusan a 25EGYSZA-űrlapon, de akár papíron is, a nyomtatványt kitöltve is.

Nem szükséges évente megújítani a vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozatot, az az eltérő rendelkezésig – vagy visszavonásig – érvényes marad. A civil kedvezményezett számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.