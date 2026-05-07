Lehet olyan hiba az szja-bevallási tervezetben, amit csak az adózó tud javítani

Előfordulhat, hogy olyan adat szerepel a tervezetben, amivel a magánszemély nem ért egyet. Emiatt muszáj mindenkinek átnéznie a bevallási tervezetét és ellenőrizni, megfelelően szerepelnek-e benne az adatok, a kedvezmények és a jövedelmek – mondta el Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

Mint ismertette, a NAV által készített tervezet május 20-án mindenképpen érvényes bevallássá válik, ugyanakkor az adóhatóság csak azokból az adatokból tud dolgozni, amelyeket a munkáltatóktól, kifizetőktől, befektetési szolgáltatóktól kap. Hibák pedig mindig előfordulnak, hiszen lehet, hogy a munkáltató rosszul tölti ki a bevallást. Például

gyakran rosszul szerepel a magánszemély neme

– emelte ki Linczmayer Szilvia.

Hozzátette, „mindent lehet javítani”. Akiknek van DÁP vagy Ügyfélkapu+ hozzáférése, nyissa meg az e-szja-felületet, ahol az előre kitöltött adatok módosíthatóak.

Kérdésre válaszolva elmondta: amennyiben például a befektetési szolgáltatónktól rossz adat érkezik a NAV-hoz, azt a bevallásunkban ki kell javítanunk. „Mindenkinek a saját felelőssége, hogy jól legyen kitöltve a bevallása, hiszen a revizorok – ha esetleg kijelöltek valakit ellenőrzésre – a valós adatok alapján fogják végezni az ellenőrzést” – mondta Linczmayer Szilvia.

Külön megerősítette, hogy a hibás adat tényét a befektetési szolgáltatónak is lehet jelezni, de

a bevallásban nem tudja a NAV kicserélni az adatot az újabb verzióra, ha küld is a szolgáltató javított összeget.

Így tehát a magánszemély dolga és felelőssége a javítás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.