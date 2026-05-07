ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.14
usd:
302.66
bux:
135138.83
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Adózás és áremelkedés.
Nyitókép: Getty Images / Nora Carol Photography

Lehet olyan hiba az szja-bevallási tervezetben, amit csak az adózó tud javítani

Infostart / InfoRádió

Május 20-ig módosíthatjuk még az szja-bevallási tervezetünket. Minden egyes adatot lehet és ajánlott is felülvizsgálni – nem elég, ha egy szolgáltató korrigálja az elsőre esetleg rosszul átküldött számot.

Előfordulhat, hogy olyan adat szerepel a tervezetben, amivel a magánszemély nem ért egyet. Emiatt muszáj mindenkinek átnéznie a bevallási tervezetét és ellenőrizni, megfelelően szerepelnek-e benne az adatok, a kedvezmények és a jövedelmek – mondta el Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

Mint ismertette, a NAV által készített tervezet május 20-án mindenképpen érvényes bevallássá válik, ugyanakkor az adóhatóság csak azokból az adatokból tud dolgozni, amelyeket a munkáltatóktól, kifizetőktől, befektetési szolgáltatóktól kap. Hibák pedig mindig előfordulnak, hiszen lehet, hogy a munkáltató rosszul tölti ki a bevallást. Például

gyakran rosszul szerepel a magánszemély neme

– emelte ki Linczmayer Szilvia.

Hozzátette, „mindent lehet javítani”. Akiknek van DÁP vagy Ügyfélkapu+ hozzáférése, nyissa meg az e-szja-felületet, ahol az előre kitöltött adatok módosíthatóak.

Kérdésre válaszolva elmondta: amennyiben például a befektetési szolgáltatónktól rossz adat érkezik a NAV-hoz, azt a bevallásunkban ki kell javítanunk. „Mindenkinek a saját felelőssége, hogy jól legyen kitöltve a bevallása, hiszen a revizorok – ha esetleg kijelöltek valakit ellenőrzésre – a valós adatok alapján fogják végezni az ellenőrzést” – mondta Linczmayer Szilvia.

Külön megerősítette, hogy a hibás adat tényét a befektetési szolgáltatónak is lehet jelezni, de

a bevallásban nem tudja a NAV kicserélni az adatot az újabb verzióra, ha küld is a szolgáltató javított összeget.

Így tehát a magánszemély dolga és felelőssége a javítás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Lehet olyan hiba az szja-bevallási tervezetben, amit csak az adózó tud javítani

adó

szja

linczmayer szilvia

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre közelebb lehet a megállapodás Iránnal - Mit csinálnak a tőzsdék?

Egyre közelebb lehet a megállapodás Iránnal - Mit csinálnak a tőzsdék?

Nagyot javult a hangulat az elmúlt napokban a piacokon, miután a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás esélyét kezdték el árazni, melynek hatásra nagyot estek az olajárak, a részvénypiacok pedig raliztak. Ázsiában folytatódott az emelkedés, a japán Nikkei történelmi csúcsra ment, miközben a dollár gyengült, részben az olajár esése miatt enyhülő inflációs félelmek következtében. Európában is emelkedéssel indult a kereskedés, azonban a nyitástól távolodva szép lassan elolvadtak a pluszok. Az USA-ban szintén csak mérsékelt elmozdulások látszanak a mai kereskedésben. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mennyire ismered az ősi szláv mitológiát, a szláv nyelveket és népeket? Gyere és tanulj!

Kvíz: Mennyire ismered az ősi szláv mitológiát, a szláv nyelveket és népeket? Gyere és tanulj!

A szláv mitológia a szláv népek hitvilágának összefoglaló neve, mely sokkal kevésbé ismert mint a germán, a római vagy akár az egyiptomi mitológia.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hantavirus outbreak not the start of a pandemic, WHO says, as five cases confirmed on cruise ship

Hantavirus outbreak not the start of a pandemic, WHO says, as five cases confirmed on cruise ship

Investigations into the outbreak are still under way, World Health Organization officials tell a news conference.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 13:42
Örülhetnek a nem védett árasok – érdemes várni a tankolással
2026. május 7. 12:42
A csúcsokat döntő forint jobb a régiós devizáknál – de meddig tarthat az erősödés?
×
×