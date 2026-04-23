Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Az eurózónában 3 százalék volt a GDP-hez viszonyított államháztartási hiány a tavalyi utolsó negyedévben, kisebb a harmadik negyedévi 3,1 százaléknál. Az EU-ban az államháztartási hiány 3,2 százalékra nőtt a negyedik negyedévben az előző negyedévi 3,1 százalékról. A GDP-hez viszonyított legnagyobb államháztartási hiányt Romániában (7,9 százalék), Szlovákiában (7,2 százalék) és Lengyelországban (7,0 százalék) mérték a tavalyi utolsó negyedévben. A legnagyobb költségvetési többlet Cipruson (4,0 százalék), Írországban (2,5 százalék) és Dániában (2 százalék) volt az Eurostat adatai szerint.

Magyarországon a GDP-arányos államháztartási hiány 4,4 százalékra mérséklődött a negyedik negyedévben az előző negyedévi 5,3 százalékról.

Az euróövezet GDP-arányos államadóssága 87,8 százalékon állt a tavalyi negyedik negyedév végén, ami alacsonyabb a harmadik negyedévi 88,4 százaléknál. Az EU egészét tekintve az arány 81,7 százalékra mérséklődött a harmadik negyedévi 82 százalékról.

Magyarország GDP-arányos államadóssága 74,6 százalékra csökkent a múlt év végén a három hónappal korábbi 75 százalékról

A negyedik negyedév végén a legalacsonyabb GDP-arányos államadósság Észtországban (24,1 százalék), Luxemburgban (26,5 százalék), Dániában (27,9 százalék) és Bulgáriában (29,9 százalék) volt. A legmagasabb arányokat Görögországban (146,1 százalék), Olaszországban (137,1 százalék), Franciaországban (115,6 százalék), Belgiumban (107,9 százalék) és Spanyolországban (100,7 százalék) jegyezték fel – áll az Eurostat jelentésében.