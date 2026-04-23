ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.97
usd:
312.78
bux:
134948.75
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Financial bubble illustration with Hungarian national flag
Nyitókép: SEAN GLADWELL/Getty Images

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Infostart / MTI

Az euróövezetben csökkent, az Európai Unióban viszont nőtt a GDP-arányos államháztartási hiány a 2025-ös év negyedik negyedévében. A 2026-os adatok már rosszabbak, mint a 2025-ösök.

Az eurózónában 3 százalék volt a GDP-hez viszonyított államháztartási hiány a tavalyi utolsó negyedévben, kisebb a harmadik negyedévi 3,1 százaléknál. Az EU-ban az államháztartási hiány 3,2 százalékra nőtt a negyedik negyedévben az előző negyedévi 3,1 százalékról. A GDP-hez viszonyított legnagyobb államháztartási hiányt Romániában (7,9 százalék), Szlovákiában (7,2 százalék) és Lengyelországban (7,0 százalék) mérték a tavalyi utolsó negyedévben. A legnagyobb költségvetési többlet Cipruson (4,0 százalék), Írországban (2,5 százalék) és Dániában (2 százalék) volt az Eurostat adatai szerint.

Magyarországon a GDP-arányos államháztartási hiány 4,4 százalékra mérséklődött a negyedik negyedévben az előző negyedévi 5,3 százalékról.

Az euróövezet GDP-arányos államadóssága 87,8 százalékon állt a tavalyi negyedik negyedév végén, ami alacsonyabb a harmadik negyedévi 88,4 százaléknál. Az EU egészét tekintve az arány 81,7 százalékra mérséklődött a harmadik negyedévi 82 százalékról.

Magyarország GDP-arányos államadóssága 74,6 százalékra csökkent a múlt év végén a három hónappal korábbi 75 százalékról

A negyedik negyedév végén a legalacsonyabb GDP-arányos államadósság Észtországban (24,1 százalék), Luxemburgban (26,5 százalék), Dániában (27,9 százalék) és Bulgáriában (29,9 százalék) volt. A legmagasabb arányokat Görögországban (146,1 százalék), Olaszországban (137,1 százalék), Franciaországban (115,6 százalék), Belgiumban (107,9 százalék) és Spanyolországban (100,7 százalék) jegyezték fel – áll az Eurostat jelentésében.

Kezdőlap    Gazdaság    Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

magyarország

európai unió

gdp

államadósság

államháztartási hiány

eurostat

eurózóna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
orosz veszély

Az elrettentés, a hadműveleti készenlét és a NATO-kötelezettségek teljesítése jelentik a meghatározó irányelveket a Bundeswehr, illetve az ország katonai stratégiájában, amely nem csak új, de az első ilyen jellegű dokumentum Németország történetében. Az előterjesztő Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a világ veszélyesebbé vált, és a legfőbb fenyegetést Oroszország jelenti.
Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 09:38
Nyaral a fogyasztóvédelem
2026. április 23. 06:00
Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe
×
×