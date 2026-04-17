2026. április 17. péntek Rudolf
Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke (b) és Csányi Péter vezérigazgató az OTP Bank Nyrt. közgyûlését követõ sajtótájékoztatón a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Csányi Péter: cégcsoport-szinten 15 százalékos hitelnövekedés várható

Az OTP vezérigazgatója bízik abban, hogy fokozatosan kivezethetőek Magyarországon a bankokat terhelő extra adók. Csányi Péter korábban többször is az ad hoc gazdaságpolitika felszámolását és az euró mielőbbi bevezetését sürgette.

„A gazdasági intézkedéseknek a kiszámíthatóságát valóban kritizáltuk, hiszen a bankszektort érintő extra terhek, plusz költségtételek jelentősen befolyásolták az OTP eredményét is, annak ellenére, hogy tavaly 10 százalékkal tudtuk növelni az operációs eredményt, az adózott eredmény csak 7 százalékkal nőtt, ami nyilván az extra terheknek volt köszönhető” – mondta az InfoRádióban Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója.

A bankvezér hozzátette, lehetséges, hogy a pénzintézet idén több kormányzati terhet fog befizetni, mint a 2025-ös adózott eredmény, ami nem egy fenntartható állapot. Mint mondta,

8,5 százalékos tőkearányos megtérüléssel hosszú távon sem egy szektor, sem pedig egy bank nem tud együtt élni.

A vezérigazgató kijelentette, tisztában vannak vele, hogy az új kormány egy kötött helyzetben van, nincs jó állapotban a gazdaság. Az első negyedéves makroadatok sem voltak annyira pozitívak, és a 2026-os költségvetési helyzet is nagyjából predesztinált, gyorsan beleavatkozni az idei évre a számokba már nem lehet. Ellenben a bankszektor üdvözlendőnek találná, ha legalább az extra terhek fokozatos kivezetése megtörténne, amennyiben megindul a növekedés, befolynak az EU-s források, illetve ha a költségvetés helyzete erre lehetőséget biztosít – fűzte hozzá.

Az OTP 2026-os várakozásai kapcsán Csányi Péter elmondta, a menedzsment a hitelvolumen növekedésben nagyjából a tavalyihoz hasonló 15 százalékot vár, ahogyan a kamatmarzsban is. Megjegyezte, a célkitűzések még az iráni háború kitörése előtt készültek, és azt a tényezőt is hozzá kell venni a képhez, hogy

év elején még mind Magyarországon, mind az eurózónában inkább kamatcsökkentésre számítottak, mostanra viszont megfordult a kép, és a piac már főként kamatemelésekkel számol mindkét régióban.

Ez tehát egy negatív hatás, de összességében az OTP vezetése úgy gondolja, hogy a cégcsoport eredménye nagyjából 15 százalékos hitelnövekedés lesz, és a stabil marzsot is tudják majd tartani 2026-ban.

A vállalati hitelezés kapcsán a vezérigazgató elmondta, nagyon bíznak benne, hogy idén várható némi elmozdulás. Elmondása szerint 2023-2024-ben e tekintetben stagnálás volt tapasztalható a hitelállományban az OTP-nél és szektorszinten egyaránt, 2025-ben viszont már látható volt ennek a trendnek a fordulópontja mind a nagyvállalati hitelezésben, mind a mikro- és kisvállalkozásoknál. Csányi Péter szerint az OTP csoport több mint 10 százalékos hitelállomány-növekedést ért el, így bíznak benne, hogy ez egy tartós trendfordulónak bizonyul, és nem egyszeri megugrásnak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül. A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.

Fordított a Tisza, bukott a korábbi Paks-miniszter: már 138 mandátummal számolhat Magyar Péter

Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

