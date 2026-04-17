Csányi Péter: cégcsoport-szinten 15 százalékos hitelnövekedés várható

„A gazdasági intézkedéseknek a kiszámíthatóságát valóban kritizáltuk, hiszen a bankszektort érintő extra terhek, plusz költségtételek jelentősen befolyásolták az OTP eredményét is, annak ellenére, hogy tavaly 10 százalékkal tudtuk növelni az operációs eredményt, az adózott eredmény csak 7 százalékkal nőtt, ami nyilván az extra terheknek volt köszönhető” – mondta az InfoRádióban Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója.

A bankvezér hozzátette, lehetséges, hogy a pénzintézet idén több kormányzati terhet fog befizetni, mint a 2025-ös adózott eredmény, ami nem egy fenntartható állapot. Mint mondta,

8,5 százalékos tőkearányos megtérüléssel hosszú távon sem egy szektor, sem pedig egy bank nem tud együtt élni.

A vezérigazgató kijelentette, tisztában vannak vele, hogy az új kormány egy kötött helyzetben van, nincs jó állapotban a gazdaság. Az első negyedéves makroadatok sem voltak annyira pozitívak, és a 2026-os költségvetési helyzet is nagyjából predesztinált, gyorsan beleavatkozni az idei évre a számokba már nem lehet. Ellenben a bankszektor üdvözlendőnek találná, ha legalább az extra terhek fokozatos kivezetése megtörténne, amennyiben megindul a növekedés, befolynak az EU-s források, illetve ha a költségvetés helyzete erre lehetőséget biztosít – fűzte hozzá.

Az OTP 2026-os várakozásai kapcsán Csányi Péter elmondta, a menedzsment a hitelvolumen növekedésben nagyjából a tavalyihoz hasonló 15 százalékot vár, ahogyan a kamatmarzsban is. Megjegyezte, a célkitűzések még az iráni háború kitörése előtt készültek, és azt a tényezőt is hozzá kell venni a képhez, hogy

év elején még mind Magyarországon, mind az eurózónában inkább kamatcsökkentésre számítottak, mostanra viszont megfordult a kép, és a piac már főként kamatemelésekkel számol mindkét régióban.

Ez tehát egy negatív hatás, de összességében az OTP vezetése úgy gondolja, hogy a cégcsoport eredménye nagyjából 15 százalékos hitelnövekedés lesz, és a stabil marzsot is tudják majd tartani 2026-ban.

A vállalati hitelezés kapcsán a vezérigazgató elmondta, nagyon bíznak benne, hogy idén várható némi elmozdulás. Elmondása szerint 2023-2024-ben e tekintetben stagnálás volt tapasztalható a hitelállományban az OTP-nél és szektorszinten egyaránt, 2025-ben viszont már látható volt ennek a trendnek a fordulópontja mind a nagyvállalati hitelezésben, mind a mikro- és kisvállalkozásoknál. Csányi Péter szerint az OTP csoport több mint 10 százalékos hitelállomány-növekedést ért el, így bíznak benne, hogy ez egy tartós trendfordulónak bizonyul, és nem egyszeri megugrásnak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.