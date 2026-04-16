Gémesi György polgármester a Keleti Éva fotómûvész képeibõl nyílt kiállításmegnyitóján a gödöllõi Mûvészetek Házában 2026. március 1-jén.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

„Új helyzet van” – változtatásokat vár az önkormányzatok szövetsége

Infostart / MTI

Érdemi párbeszédet folytatna a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) az új kormánnyal.

A szervezet csütörtöki elnökségi ülése után tartott online sajtótájékoztatón Gémesi György, a MÖSZ elnöke felidézte, hogy nemrég kidolgoztak egy javaslatcsomagot az önkormányzati rendszer átalakításáról, amelyet elküldtek a választáson induló pártoknak, ám csak a Tisza Párt reagált rá.

„Örömmel folytatjuk ezt a párbeszédet” – jelentette ki az elnök, hozzátéve, hogy május elejére konferenciát terveznek a témában, amelyre várják Magyar Pétert, a választáson győztes Tisza Párt elnökét, miniszterelnök-jelöltjét.

Gémesi György kiemelte, bíznak abban, hogy érdemi párbeszéd indulhat az önkormányzatok és az új kormány között.

Csőszik László, a MÖSZ elnökségi tagja a választási eredménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott, „új helyzet van”, amelynek nagyon örülnek, mivel ennek köszönhetően megnyílik a lehetőség az önkormányzatok közjogi helyzetének, feladatainak, hatásköreinek és finanszírozásának rendezésére.

A szolidaritási hozzájárulásról azt mondta, szeretnék, ha az új kormány változtatna a rendszeren, és azt észszerű keretek közé szorítaná, igazságosabbá és arányosabbá tenné.

Azoktól a településektől, amelyek a bíróságon pert nyertek a szolidaritási hozzájárulás ügyében, azt kérte, tartsák vissza a befizetéseket.

Azok pedig, akiknél a befizetés veszélyeztetné a működést, kérjenek határidő-hosszabbítást az Államkincstártól – javasolta Csőszik László, megjegyezve, hogy véleményük szerint az Államkincstárnak „kutya kötelessége” megadni ezt a kedvezményt ebben a helyzetben.

mösz

gémesi györgy

tisza párt

választás 2026

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről
„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Ezért nem megy az EU-csúcsra a kormányfő

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet.”
 

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de...

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere?

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

Az MTA egyeztetést kezdeményez a Tisza Párttal

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Hullámvasúton a forint

Hullámvasúton a forint

Csütörtök hajnalban ismét erősödött a forint az euróval szemben, így 363 alatt járt a jegyzés, reggel azonban kissé gyengült a kurzus. A kormányváltás kapcsán továbbra is optimisták a befektetők, illetve az elmúlt napokban elkezdték árazni az euróbevezetés kilátásait.

Riasztó figyelmeztetést kaptak a szülők a nyári táborokról: akár komoly veszélybe is kerülhetnek a gyerekek

Riasztó figyelmeztetést kaptak a szülők a nyári táborokról: akár komoly veszélybe is kerülhetnek a gyerekek

egyre több olyan gyermektábor jelenik meg a piacon, amely nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel.

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

