A szervezet csütörtöki elnökségi ülése után tartott online sajtótájékoztatón Gémesi György, a MÖSZ elnöke felidézte, hogy nemrég kidolgoztak egy javaslatcsomagot az önkormányzati rendszer átalakításáról, amelyet elküldtek a választáson induló pártoknak, ám csak a Tisza Párt reagált rá.

„Örömmel folytatjuk ezt a párbeszédet” – jelentette ki az elnök, hozzátéve, hogy május elejére konferenciát terveznek a témában, amelyre várják Magyar Pétert, a választáson győztes Tisza Párt elnökét, miniszterelnök-jelöltjét.

Gémesi György kiemelte, bíznak abban, hogy érdemi párbeszéd indulhat az önkormányzatok és az új kormány között.

Csőszik László, a MÖSZ elnökségi tagja a választási eredménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott, „új helyzet van”, amelynek nagyon örülnek, mivel ennek köszönhetően megnyílik a lehetőség az önkormányzatok közjogi helyzetének, feladatainak, hatásköreinek és finanszírozásának rendezésére.

A szolidaritási hozzájárulásról azt mondta, szeretnék, ha az új kormány változtatna a rendszeren, és azt észszerű keretek közé szorítaná, igazságosabbá és arányosabbá tenné.

Azoktól a településektől, amelyek a bíróságon pert nyertek a szolidaritási hozzájárulás ügyében, azt kérte, tartsák vissza a befizetéseket.

Azok pedig, akiknél a befizetés veszélyeztetné a működést, kérjenek határidő-hosszabbítást az Államkincstártól – javasolta Csőszik László, megjegyezve, hogy véleményük szerint az Államkincstárnak „kutya kötelessége” megadni ezt a kedvezményt ebben a helyzetben.