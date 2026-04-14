Tibor fontos üzenetet hoz a szőlősgazdáknak

Bár a magyar néphagyományban nem hasonlítható Piroskához, Zsuzsannához, Medárdhoz vagy éppen Vincéhez, április 14-e, Tibor napja mégis több különlegességel bír, melyek elsősorban az idő- és termésjóslással kapcsolatosak, a tavaszi munkák kezdetére utalnak – írja a sokszinuvidek.24.hu.

E napra vonatkozik az egyik legrégebbi megfigyelés, miszerint ha Tibor napján szép zöld a vetés, abban az évben kitűnő lesz a széna. De a szőlészek számára is fontos ez a nap: „ha Tibor napján virágos a cseresznyefa, virágos lészen a szőlő is”. Sóvidéken a babona szerint ha e napra kizöldül a rét, az jó szőlőtermést és bőséges bort ígér.

Tiborc király könyve szerint, ha ezen a napon zöldül a nyírfa, nem kell tartani további fagyoktól – ez arra a megfigyelésre utal, hogy a tavasz érkezésével a hőmérséklet emelkedik, a fagyok kockázata pedig csökken.

Hagyományos hiedelem továbbá, hogy ezen a napon szokott először megszólalni a kakukk és a pacsirta. Utóbbit főként inkább Zsuzsannához kötik, de a helyi „klímától” is függ a madár első tavaszi megszólalása.