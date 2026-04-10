Csöndben árad az orosz gáz az EU-ba

Az Európai Unió az év első három hónapjában jelentősen növelte az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját. Brüsszel továbbra is megtiltaná 2027-től az LNG-behozatalt Oroszországból – írta meg a Portfolio a Financial Times tudósítása alapján.

Mint a cikkben olvasható, a szibériai Jamal LNG-projektből érkező import 2026 első negyedévében 17 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, összesen 5 millió tonnára. A növekedés hátterében a katari LNG-szállítások kiesése áll, a közel-keleti háborúval összefüggésben. Ez a január-februári 35 euró/MWh-s európai gázárszintet márciusra átlagosan 52,87 euró/MWh-ra növelte. A Jamal hosszú távú szerződései ezt a piaci áremelkedést részben követik.

Az első negyedévben az Európai Unió a Jamal 71 szállítmányából 69-et vett át, ez jelentősen magasabb arányt képvisel, mint a tavalyi 87 százalékos érték. Az Ázsiába irányuló szállítmányok visszaesését részben pont egy tavaly életbe lépett uniós szankció okozza. Ez a szabályozás megtiltja az orosz LNG hajóról hajóra történő átrakodását, illetve az uniós kikötők tranzitcélú használatát is – teszik hozzá.

A Jamal LNG-projekt tekintetében kölcsönösen függ egymástól Európa és Oroszország

– ezt már az Urgewald környezetvédelmi szervezet elemzésében teszik hozzá.

December és június között ugyanis csak jégtörő hajókkal lehet szállításokat végezni, a Jamal számára elérhető flotta mindössze 14 tagot számlál. Emiatt kiemelten fontos, hogy gyorsan megtehessék az oda-vissza utat, hogy többet tudjanak fordulni. A közelben lévő európai kikötők tehát nagyon fontos logisztikai szerepet töltenek be, nem csupán egyszerű vásárlói az orosz LNG-nek – írják az elemzésben.

Az Európai Unió pedig továbbra is függ a földgáztól, nem sikerült csökkentenie gázigényét. Teljes mértékben tudatában voltak annak, hogy ez energiakrízisekhez vezethet – teszik hozzá.

Az orosz LNG a következő kikötőkbe érkezett 2026 első negyedévében, nagyság szerinti csökkenő sorrendben:

Kikötő Ország Szállítmányok Zeebrugge Belgium 17 Montoir Franciaország 14 Dunkerque Franciaország 14 Bilbao Spanyolország 8 Rotterdam Hollandia 6

Mint a Hungarian Conservative elemzésében olvasható, az Európai Unió április 25-ig engedélyezte a rövidtávú szerződésekre vonatkozóan az orosz LNG importját. A hosszútávú szerződések esetében pedig 2027. január 1-ig van még idő orosz LNG-t importálni.

Az orosz cseppfolyós földgáz importjának tekintetében legforgalmasabb kikötővel rendelkező Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever március közepén úgy fogalmazott, szükséges lenne Moszkvával normalizálni a kapcsolatokat, és ismét hozzáférést kapni az olcsó orosz energiához.

A orosz LNG-t importálók listáján második helyezett Franciaország Európa-minisztere, Benjamin Haddad a France Info-nak adott interjújában március végén elmondta, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Oroszországra, megemlítve a huszadik szankciós csomagot is. Hozzátette, nyomást kell gyakorolni az orosz árnyékhajóflottára is.