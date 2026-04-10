2026. április 10. péntek Zsolt
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gázszállító tartályhajó a nyílt tengeren.
Nyitókép: GettyImages/Photos for You

Csöndben árad az orosz gáz az EU-ba

Infostart

Olyan orosz LNG-projekt is van, amelynek termelését majdnem egészében az EU vásárolta meg az elmúlt időszakban.

Az Európai Unió az év első három hónapjában jelentősen növelte az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját. Brüsszel továbbra is megtiltaná 2027-től az LNG-behozatalt Oroszországból – írta meg a Portfolio a Financial Times tudósítása alapján.

Mint a cikkben olvasható, a szibériai Jamal LNG-projektből érkező import 2026 első negyedévében 17 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, összesen 5 millió tonnára. A növekedés hátterében a katari LNG-szállítások kiesése áll, a közel-keleti háborúval összefüggésben. Ez a január-februári 35 euró/MWh-s európai gázárszintet márciusra átlagosan 52,87 euró/MWh-ra növelte. A Jamal hosszú távú szerződései ezt a piaci áremelkedést részben követik.

Az első negyedévben az Európai Unió a Jamal 71 szállítmányából 69-et vett át, ez jelentősen magasabb arányt képvisel, mint a tavalyi 87 százalékos érték. Az Ázsiába irányuló szállítmányok visszaesését részben pont egy tavaly életbe lépett uniós szankció okozza. Ez a szabályozás megtiltja az orosz LNG hajóról hajóra történő átrakodását, illetve az uniós kikötők tranzitcélú használatát is – teszik hozzá.

A Jamal LNG-projekt tekintetében kölcsönösen függ egymástól Európa és Oroszország

– ezt már az Urgewald környezetvédelmi szervezet elemzésében teszik hozzá.

December és június között ugyanis csak jégtörő hajókkal lehet szállításokat végezni, a Jamal számára elérhető flotta mindössze 14 tagot számlál. Emiatt kiemelten fontos, hogy gyorsan megtehessék az oda-vissza utat, hogy többet tudjanak fordulni. A közelben lévő európai kikötők tehát nagyon fontos logisztikai szerepet töltenek be, nem csupán egyszerű vásárlói az orosz LNG-nek – írják az elemzésben.

Az Európai Unió pedig továbbra is függ a földgáztól, nem sikerült csökkentenie gázigényét. Teljes mértékben tudatában voltak annak, hogy ez energiakrízisekhez vezethet – teszik hozzá.

Az orosz LNG a következő kikötőkbe érkezett 2026 első negyedévében, nagyság szerinti csökkenő sorrendben:

Kikötő Ország Szállítmányok
Zeebrugge Belgium 17
Montoir Franciaország 14
Dunkerque Franciaország 14
Bilbao Spanyolország 8
Rotterdam Hollandia 6

Mint a Hungarian Conservative elemzésében olvasható, az Európai Unió április 25-ig engedélyezte a rövidtávú szerződésekre vonatkozóan az orosz LNG importját. A hosszútávú szerződések esetében pedig 2027. január 1-ig van még idő orosz LNG-t importálni.

Az orosz cseppfolyós földgáz importjának tekintetében legforgalmasabb kikötővel rendelkező Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever március közepén úgy fogalmazott, szükséges lenne Moszkvával normalizálni a kapcsolatokat, és ismét hozzáférést kapni az olcsó orosz energiához.

A orosz LNG-t importálók listáján második helyezett Franciaország Európa-minisztere, Benjamin Haddad a France Info-nak adott interjújában március végén elmondta, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Oroszországra, megemlítve a huszadik szankciós csomagot is. Hozzátette, nyomást kell gyakorolni az orosz árnyékhajóflottára is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Amikor a politika gyorsabb, mint a fizika: a leválás illúziója és a valóság ellenállása
Amikor a politika gyorsabb, mint a fizika: a leválás illúziója és a valóság ellenállása
Az energia nem ideológia kérdése, hanem fizikai infrastruktúráé. Amikor Európa gyorsan próbál leválni egy évtizedek alatt kiépült rendszerről, ugyanabba a csapdába lép, mint Japán Fukusima után. A kérdés nem az, hogy helyes-e a cél, hanem az, hogy a tempó összeegyeztethető-e a valósággal. Mert ha nem, a rendszer visszavág, árakon, hiányokon és versenyképességen keresztül.
Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után
Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után
Általában 7-8 hónapig tart, amíg megnyugszik a piac egy-egy, az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon átlagban 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője. Mohos Kristóf közölte: bár most két hétre megnyitották a Hormuzi-szorost, sok tényező együttállása kell ahhoz, hogy az olaj-, és a részvénypiacokon megszűnjenek a nagyobb mozgások.
Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Sulyok Tamás: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga

Már most látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Rendkívüli nyitvatartás lesz a választások hétvégéjén

Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Késő este is erősödik a forint

Késő este is erősödik a forint

A forint a tűzszünet hírére visszatért az iráni háború kitörése előtti szintekre, és azóta a fegyvernyugvással kapcsolatos bizonytalanság ellenére is tartja magát az árfolyam. A mai napon a hírek szerint az USA tárgyalni fog Iránnal Pakisztánban, a tárgyalás körülményeivel kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság. Mindeközben itthon már mindenki a vasárnapi választásokra figyel, így a piacot egyre inkább a választás kimenetelére való spekuláció is mozgatja. Délelőtt megérkeztek a márciusi adatok az államháztartási hiányról, amiből kiderült, hogy a teljes évre tervezett hiány több mint 80 százalékánál járunk az első negyedév végére.

Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot

Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

2026. április 10. 17:33
Gigantikus osztalékfizetést hagytak jóvá a Molnál
2026. április 10. 14:17
Komoly nemzetközi terjeszkedésben a 4iG
