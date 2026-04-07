2026. április 7. kedd Herman
Olajvezeték állványon, a háttérben fákkal
Nyitókép: Bob Krist/Getty Images

Amikor a politika gyorsabb, mint a fizika: a leválás illúziója és a valóság ellenállása

Vendégszerző

Az energia nem ideológia kérdése, hanem fizikai infrastruktúráé. Amikor Európa gyorsan próbál leválni egy évtizedek alatt kiépült rendszerről, ugyanabba a csapdába lép, mint Japán Fukusima után. A kérdés nem az, hogy helyes-e a cél, hanem az, hogy a tempó összeegyeztethető-e a valósággal. Mert ha nem, a rendszer visszavág, árakon, hiányokon és versenyképességen keresztül.

2011 márciusában Japán partjainál a föld megmozdult. A rengés nemcsak az épületeket rázta meg, hanem a japán energiarendszer alapjait is. Fukusima után a kormány egyetlen drámai lépéssel leállította nukleáris kapacitásának döntő részét. Ez politikailag érthető volt, hiszen a közvélemény sokkja azonnali választ követelt. A politika gyors volt. Szinte villámgyors. A fizikát viszont nem lehet siettetni.

Az energiatermelés egy olyan rendszer, mint egy lassan áramló folyadék egy bonyolult csőrendszerben. Ha hirtelen elzárunk egy nagy ágat, a nyomás máshol fog felgyülemleni. Japán esetében ez a nyomás az importpiacokon jelent meg. Az ország hirtelen fosszilis energiahordozókra szorult, LNG-szállítmányokra, drága olajra. Az energiaárak megugrottak, az ipar költségei nőttek, a versenyképesség megingott. A döntés politikai szempontból érhető volt, de a rendszer nem volt felkészülve rá.

A csővezetékek nem törődnek a politikai nyilatkozatokkal

Az Európai Unió energiapolitikája az elmúlt években egyetlen mondatba sűríthető: leválni az orosz energiahordozókról. A cél politikailag világos, sőt morálisan is könnyen értelmezhető. Egy éles geopolitikai konfliktus idején érhető lépés a diverzifikáció növelése. De fontos az is, hogy a politika ne legyen gyorsabb, mint a fizika.

Az energiarendszerek nem deklarációk mentén működnek. Nem szavazatok, hanem molekulák áramlanak bennük. A gáz nem azért jut el A pontból B-be, mert egy parlament így döntött, hanem mert léteznek vezetékek, kompresszorállomások, tárolók. Az olaj nem azért cserél gazdát, mert új szövetségek születnek, hanem mert finomítók vannak, amelyek adott típusú nyersanyagra vannak optimalizálva.

Európa (különösen Közép-Európa) ezeknek a fizikai realitásoknak a foglya. Magyarország, Szlovákia vagy Csehország energiarendszere évtizedeken át az orosz forrásokra épült. Ez nem ideológiai választás volt, hanem mérnöki racionalitás. A csővezetékek ott futottak, a finomítók arra a nyersolajra voltak hangolva. Egy ilyen rendszer lecserélése nem politikai ciklus kérdése, hanem generációké.

A leválás paradoxona

És mégis, a politikai döntések gyakran úgy viselkednek, mintha a fizika is alkalmazkodna hozzájuk. A leválás folyamata ezért különös kettősséget mutat. Egyrészt van egy deklarált stratégiai cél, a teljes függetlenedés. Másrészt a mindennapi gyakorlatban egy sor kompromisszum, kivétel, átmeneti megoldás jelenik meg. Mintha a rendszer maga ellenállna a túl gyors változtatásnak.

Ez persze érthető. Nem lehet egyszerűen átkapcsolni az energiaforrásokat. Ez olyan, mintha egy folyó medrét akarnánk egyik napról a másikra átterelni. A térképen könnyű vonalat húzni. A valóságban viszont a víz nem követi azonnal. Az európai energiapolitika egyik legnagyobb paradoxona, hogy miközben a leválás politikailag sürgető, gazdaságilag és technológiailag időigényes. Ez a feszültség pedig egyre inkább látható.

Ahol az idő a szűk keresztmetszet

Vegyük például a finomítókat. Ezek nem univerzális üzemek, hanem egy adott típusú nyersolaj feldolgozására optimalizált rendszerek. Az orosz Urals olaj helyettesítése nem egyszerű beszerzési kérdés, hanem komoly technológiai átalakítást igénylő hosszú folyamat. Ez egyszerre jelent időt, pénzt és bizonytalanságot.

Vagy gondoljunk a gázra. Az LNG terminálok kiépítése, a szállítási kapacitások bővítése, a belső elosztó hálózatok fejlesztése mind években mérhető. Nem hónapokban. A fogyasztó viszont addig is szeretné fűteni a lakását.

Az átmenet illúziója

És közben ott lebeg egy kevésbé kimondott, de annál fontosabb kérdés is. Mi van, ha a geopolitikai helyzet változik? Mi van, ha az amerikai politika irányt vált? Mi van, ha a globális energiapolitikai prioritások átrendeződnek? Mi van, ha a jelenlegi leválás valójában egy hosszabb tárgyalási folyamat része, amelynek végén egy új, kompromisszumos egyensúly születik?

A történelem nem egyszer mutatta meg, hogy az abszolút elszakadás ritkán tartós. A gazdasági racionalitás idővel visszakúszik a politikai döntések mögé. Lehet, hogy amit ma véglegesnek gondolunk, az valójában csak egy átmeneti állapot.

Diéta egy éhezőnek?

Ebben a kontextusban érdemes megnézni a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ajánlásait is. Ezek első ránézésre racionálisak. Ha kínálati sokk van, csökkentsük a keresletet. Kevesebb fogyasztás, kisebb nyomás az árakon. Ez logikusan hangzik. De vajon működik?

A keresletcsökkentés egy sajátos eszköz. Olyan, mintha egy éhező szervezetnek azt mondanánk, hogy egyen kevesebbet, és majd jobban lesz. Rövid távon ez megoldásnak tűnhet. Hosszabb távon viszont szinte biztosan nem fenntartható.

Zoomon nem készül acél

Az IEA egyik visszatérő javaslata például a home office ösztönzése. Kevesebb ingázás, kevesebb üzemanyag-felhasználás. Papíron elegáns megoldás. A valóság azonban makacsabb.

A Covid-időszak alatt már láttuk, hogy a home office nem univerzális csodaszer. Sok szektorban működik, de sokban teljesen irreleváns. A kohászatban nem lehet Zoomon acélt gyártani. A mezőgazdaságban nem lehet Teams-meetingeken aratni.

És még azokban az ágazatokban is, ahol működik, új költségeket hoz létre. Az energiafogyasztás áthelyeződik az irodákból a háztartásokba. A vállalatok spórolnak, a családok fizetnek. Egy rejtett vagyontranszfer történik.

Gyors döntések, lassú szokások

Az IEA javaslatainak másik gyenge pontja az idődimenzió. A keresletcsökkentés lassan hat. Viselkedésváltozást igényel, a szokások átalakulását. Ez nem történik meg egyik napról a másikra. Miközben a válság gyors.

Ismét visszatérünk a kulcsmondathoz: a politika gyorsabb, mint a fizika. Sőt, ami talán még lényegesebb, a politika gyorsabb, mint az emberi viselkedés.

Időnyerés vagy megoldás?

Van ráadásul egy lényeges rejtett minta ezekben az intézkedésekben. Ez pedig a puha eszközök túlhangsúlyozása. A keresletcsökkentés, a viselkedési ösztönzők, a kampányok mind olyan lépések, amelyek politikailag kevésbé fájdalmasak. Nem igényelnek nagy beruházásokat, nem okoznak azonnali strukturális feszültségeket. De vajon elegendőek?

Ez olyan, mintha egy túlterhelt elektromos hálózatnál nem a kapacitást növelnénk, hanem azt kérnénk a fogyasztóktól, hogy kapcsolják le a lámpákat. Egy ideig működik, de nem oldja meg a problémát.

Adódik tehát a kérdés, hogy ezek valódi megoldások, vagy csak időnyerési technikák? Ha pedig az utóbbiról van szó, akkor ez mit árulnak el a döntéshozók várakozásairól? Nyilvánvalóan azt, hogy a válság nem rövid lesz. Hogy a rendszer hosszabb ideig marad feszültség alatt. Hogy nincs gyors, technológiai megoldás a horizonton.

Konfliktusos idősíkok

A jelenlegi energiapolitikai helyzet egy háromszintes problémát mutat. Rövid távon akut hiányokkal küzdünk. Árak, ellátási zavarok, piaci sokkok. Középtávon egy sérülékeny rendszer rajzolódik ki. Olyan infrastruktúra, amely még nem alkalmazkodott az új realitásokhoz. Hosszú távon pedig egy stratégiai cél lebeg. Egy diverzifikált, stabil energiarendszer.

A gond az, hogy ezek a szintek nem mindig vannak összhangban. A rövid távú intézkedések gyakran nem támogatják a hosszú távú célokat. A középtáv pedig egyfajta senkiföldje, ahol a rendszer egyszerre próbál alkalmazkodni és túlélni.

Teljes szakítás helyett új egyensúly

És közben ott van egy igazán fontos kérdés. Valóban a teljes orosz leválás lenne az EU érdeke? Vagy inkább egy óvatos újraegyensúlyozás? A történelem alapján az utóbbi válasz a valószínűbb. A gazdasági rendszerek ritkán működnek bináris logika szerint. Nem kapcsolnak ki és kapcsolnak be, inkább lassan átrendeződnek. Kompromisszumokat kötnek, új egyensúlyokat találnak.

Lehet, hogy az orosz energiahordozókról való leválás végül nem teljes elszakadás lesz, hanem egy alacsonyabb intenzitású, de továbbra is létező kapcsolat. Legalábbis ez lenne a fizikai realitások által indokolt megoldás.

Fukusima tanulsága

Ha visszatérünk Japánhoz, a történet tanulsága világossá válik. A Fukusima utáni döntés nem volt hibás, csak hiányos. Nem vette teljes mértékben figyelembe a rendszer inerciáját. Azt, hogy az energiarendszerek nem reagálnak azonnal.

Japán végül fokozatosan visszatért az atomenergiához. Nem teljes mértékben, nem azonnal, de visszatért. Mert a fizika és a gazdaság ezt diktálta.

Európa most egy hasonló tanulási folyamat elején van. A kérdés nem az, hogy helyes-e a cél. Hanem az, hogy a tempó összhangban van-e a rendszer képességeivel. Mert ha nem, akkor a rendszer visszavág. Visszavág az árakon, a versenyképességen, az ellátási zavarokon keresztül. Mint egy túlhajtott motor, amely nem áll le, csak lassan veszít hatékonyságából.

A végső döntéshozó

Van azonban egy mélyebb, filozofikus tanulság ebben az egész történetben. A modern politika hajlamos azt hinni, hogy a valóság alakítható deklarációkkal. Hogy a megfelelő döntésekkel, megfelelő időzítéssel a rendszerek gyorsan átállíthatók. De az energia más logika szerint működik.

Az energia rendszerei lassúak. Nehezek. Inerciával rendelkeznek. Nem reagálnak azonnal, és nem felejtenek gyorsan. És talán ez a legfontosabb tanulság. A politika lehet gyors, de a fizika mindig türelmesebb. És végső soron mindig ő nyer.

A Fukusima utáni Japán története ezért nem egyedi epizód, hanem figyelmeztetés. Amikor legközelebb egy energiapolitikai döntést látunk, érdemes feltenni egy egyszerű kérdést. Ez a döntés a politikai logikával született vagy a fizikaival? Mert a kettő ritkán esik egybe. És amikor nem esik egybe, a következményeket mindig az fizeti meg, aki az energiát használja.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok támogatja Orbán Viktort a választásokon
közös sajtótájékoztató

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok támogatja Orbán Viktort a választásokon
A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak” is. Közölte, bárki nyeri a magyar választásokat, együtt fognak működni vele, „de szerintem Viktorék fogják nyerni” – mondta J. D. Vance.
 

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Budapestre érkezik az amerikai alelnök – itt vannak a legfőbb tudnivalók

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

Közlekedési apokalipszis Budapesten – erre kell most figyelni!

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak április 11-én, szombaton, valamint április 12-én, vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.
 

A „csendes többség nevében” kampányol a hajrában Lázár János

Dobrev Klára tiszás nevekkel állt elő a brüsszeli kémügyben

Volt szocialista vezetők visszalépésre kérik a baloldali jelölteket

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, de közel lehet a fordulat - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, de közel lehet a fordulat - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Egykori csárdából lett lélegzetelállító luxusvilla: elképesztő árat kérnek a magyar tenger ikonikus épületéért

Egykori csárdából lett lélegzetelállító luxusvilla: elképesztő árat kérnek a magyar tenger ikonikus épületéért

Egykori csárdából lett luxusvilla keresi új tulajdonosát a Balatonnál: eladó a balatonalmádi Villa Aurora.

Trump says 'whole civilisation will die tonight' if Iran fails to make deal

Trump says 'whole civilisation will die tonight' if Iran fails to make deal

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

