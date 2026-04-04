Másfél hétre vagyunk a rendszerváltástól a Messengeren

A 24.hu cikke arra figyelmeztet, hogy április 15-én éjfélkor megszűnik a Messenger egyik népszerű verziója, a messenger.com oldalon elérhető böngészős verzió, vége annak a felületnek, ahol számítógépről lehet a Facebooktól függetlenül csevegni.

A Meta ígéri, a beszélgetések mobilon vagy a Facebookon folytathatók lesznek.

Tudni kell: a Messenger minden platformon végpontok közötti titkosítást használ, a chatelőzményeket (tehát a korábbi beszélgetéseinket) pedig biztonsági másolatban tárolja. Ha másik készülékre váltunk, az előzmények visszaállításához meg kell adni azt a PIN-kódot, amit akkor kellett először létrehozni, mikor először történt biztonsági mentés a Messengerben.

Mit tegyünk tehát? Amikor felugrik a PIN-kódot kérő ablak, akkor választhatunk egy másik opciót is, ez az Inkább egyszeri kód használata lehetőség, amit kiválasztva kapunk egy kódot egy másik eszközünkre, amin használjuk a Facebookot. Ennél persze jóval egyszerűbb, ha mindig meg tudjuk adni az eredetileg kért PIN-kódot, amit viszont nem a böngészős Facebook-oldalon, esetleg az okostelefonos alkalmazásban kell beállítani, hanem az okostelefonos Messenger-applikációban.

Ha valaki már elfelejtette a kódot, vagy valamilyen oknál sosem állított be ilyet, annak a következő lépéseket kell végrehajtania:

telefonos alkalmazás megnyitása

válasszuk ki a bal felső sarokban lévő három vízszintes vonal gombot

a megjelenő ablak jobb sarkában bökjünk rá a fogaskerékre

keressük meg az Adatvédelem és biztonság menüpontot

válasszuk ki a Végpontok közötti titkosított chatek opciót

bökjünk az Üzenetek tárolása lehetőségre

válasszuk ki az Új PIN-kód beállítása menüpontot

adjunk meg egy PIN-kódot, amelyet megjegyzünk.

Ha így teszünk, garantált, hogy az összes érintett eszközünkön olvashatók lesznek a Meta által titkosított üzeneteink.