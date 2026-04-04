2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Getty Images/ FotografĂ­a de eLuVe

Másfél hétre vagyunk a rendszerváltástól a Messengeren

Infostart

Van egy fránya 6 jegyű kód, amit egyre gyakrabban kér a program. Nincs menekvés előle.

A 24.hu cikke arra figyelmeztet, hogy április 15-én éjfélkor megszűnik a Messenger egyik népszerű verziója, a messenger.com oldalon elérhető böngészős verzió, vége annak a felületnek, ahol számítógépről lehet a Facebooktól függetlenül csevegni.

A Meta ígéri, a beszélgetések mobilon vagy a Facebookon folytathatók lesznek.

Tudni kell: a Messenger minden platformon végpontok közötti titkosítást használ, a chatelőzményeket (tehát a korábbi beszélgetéseinket) pedig biztonsági másolatban tárolja. Ha másik készülékre váltunk, az előzmények visszaállításához meg kell adni azt a PIN-kódot, amit akkor kellett először létrehozni, mikor először történt biztonsági mentés a Messengerben.

Mit tegyünk tehát? Amikor felugrik a PIN-kódot kérő ablak, akkor választhatunk egy másik opciót is, ez az Inkább egyszeri kód használata lehetőség, amit kiválasztva kapunk egy kódot egy másik eszközünkre, amin használjuk a Facebookot. Ennél persze jóval egyszerűbb, ha mindig meg tudjuk adni az eredetileg kért PIN-kódot, amit viszont nem a böngészős Facebook-oldalon, esetleg az okostelefonos alkalmazásban kell beállítani, hanem az okostelefonos Messenger-applikációban.

Ha valaki már elfelejtette a kódot, vagy valamilyen oknál sosem állított be ilyet, annak a következő lépéseket kell végrehajtania:

  • telefonos alkalmazás megnyitása
  • válasszuk ki a bal felső sarokban lévő három vízszintes vonal gombot
  • a megjelenő ablak jobb sarkában bökjünk rá a fogaskerékre
  • keressük meg az Adatvédelem és biztonság menüpontot
  • válasszuk ki a Végpontok közötti titkosított chatek opciót
  • bökjünk az Üzenetek tárolása lehetőségre
  • válasszuk ki az Új PIN-kód beállítása menüpontot
  • adjunk meg egy PIN-kódot, amelyet megjegyzünk.

Ha így teszünk, garantált, hogy az összes érintett eszközünkön olvashatók lesznek a Meta által titkosított üzeneteink.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

