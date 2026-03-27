Utóvizsgálatot indított a versenyhivatal a Wizz Air-nél, hogy betartják-e már a szabályokat

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított a Wizz Air-nél, a versenyhatóság pénteki közleménye szerint ellenőrzik, hogy a légitársaság felhagyott-e a korábbi jogsértő gyakorlatával.

A GVH felidézte: a légitársaságot az eredeti eljárásban utasfelvételi szolgáltatásával és egyes szolgáltatási csomagjainak „többletszolgáltatásaival” kapcsolatos megtévesztő gyakorlatai miatt bírságolták meg több mint 300 millió forintra. A GVH Versenytanácsa emellett kötelezte a vállalkozást az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértő magatartás megszüntetésére, amelynek megfelelő teljesítését a versenyhivatal nem tudta kellő bizonyossággal megállapítani a Wizz Air által benyújtott dokumentumok alapján, így ezt most ellenőrzik az utóvizsgálat elrendelésével.

A nemzeti versenyhatóság 2024 augusztusában szabott ki mintegy 307 millió forint versenyfelügyeleti bírságot a légitársaságra. Az eljárásban a GVH megállapította: a cég elhallgatta, illetve nem időben kommunikálta, hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások külön-külön történő megvásárlására, és ezzel a drágább csomagszolgáltatások irányába terelték az utazókat. Emellett a cég a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban.

A GVH minden esetben részletesen vizsgálja a cégek kötelezettségvállalásainak, valamint az eljárások eredményeként előírt intézkedések végrehajtását. A versenyhivatal hangsúlyozta: a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul kell teljesíteni, valamint megfelelően és határidőn belül igazolni. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra – szögezi le közleményében a hivatal.