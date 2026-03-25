Védelmi és zöld célokra pakolja át a költségvetés egy részét az EU

A brüsszeli közlemény szerint a kohéziós alapból a versenyképesség növelésére, a védelmi és polgári felkészültség javítására, a megfizethető és fenntartható lakhatás előmozdítására, a vízhiányhoz való alkalmazkodóképesség javítására és az energiahálózatok fejlesztésére csoportosítottak át forrásokat.

"Az uniós finanszírozás átcsoportosítása megerősíti Európa versenyelőnyét, növeli biztonságát és felkészültségét, biztosítja az energiaellátást, megfizethetőbbé teszi a polgárok mindennapi életét és növeli Európa technológiai függetlenségét" - fogalmaztak.

Az átcsoportosított források támogatni fogják a készségek fejlesztését a polgári felkészültség, a védelem és a kiberbiztonság területén, valamint a dekarbonizációs folyamatot.

Részleteket tekintve közölték, a kohéziós alapból átcsoportosított forrásokból 15,2 milliárd euró jut a versenyképesség fokozására a kritikus technológiák, az innováció és a készségfejlesztés révén. 11,9 milliárd euró jut a védelmi ipari képességek, a katonai mobilitás, valamint a polgári felkészültség és a készségfejlesztés megerősítésére. 3,3 milliárd euró jut a megfizethető és fenntartható lakhatásra, a társadalmi befogadás támogatására. 3,1 milliárd euró jut a vízellátáshoz való alkalmazkodóképességre, a fenntartható erőforrás-gazdálkodás megerősítésére. Valamint 1,2 milliárd euró jut az energiabiztonság és az ipari dekarbonizáció fokozására, a minőségi munkahelyek támogatására a zöld átállás folyamán.

Azok a tagállamok és régiók, amelyek az új uniós stratégiai prioritások felé programozták át a forrásokat, fokozott előfinanszírozásban részesülnek a projektek elindításához, valamint a regionális fejlesztési projektek magasabb uniós társfinanszírozási arányában, hogy enyhítsék a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást - írták.

Emellett kedvezőbb elbánásban részesültek az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos régiók,

amelyek - mint írták - jelentős kihívásokkal néznek szembe Oroszország 2022-ben indított háborújának kezdete óta.

A kohéziós politika céljainak finanszírozását lehetővé tévő alapok rugalmassága lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2021-2027-es végrehajtási időszakban kiigazítsák beruházási prioritásaikat, különösen a 2025-re tervezett szabályozási félidős felülvizsgálat keretében - írták.

Emlékeztettek: az érintett időszak kohéziós programjainak elindítása óta a gyorsan változó geopolitikai környezetre reagálva tett javaslatot az Európai Bizottság a beruházások új stratégiai prioritások felé történő átirányítására. A pénzügyi ösztönzőkkel, a szakpolitikai szabályok egyszerűsítésével és a módosított programok végrehajtási időszakának meghosszabbításával a tagállamokat és a régiókat a brüsszeli testület arra ösztönözte, hogy

a végrehajtási időszak utolsó éveire vonatkozó beruházási terveiket a változó igények és prioritások jobb kezelése érdekében igazítsák ki.

Amióta a társjogalkotók 2025 szeptemberében elfogadták a javaslatot, az Európai Bizottság 25 tagállamban 186 nemzeti és regionális kohéziós program módosítását hagyta jóvá, összehangolva a nemzeti, regionális és helyi beruházásokat az uniós prioritásokkal. Ezek az átcsoportosított források a kohéziós politika 367 milliárd eurós, 2021-2027 közötti költségvetésének közel 10 százalékát teszik ki - tájékoztattak.