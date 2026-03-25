Infostart.hu
2026. március 25. szerda
Europe blue banner and yellow stars with European Union map inside
Nyitókép: titoOnz/Getty Images

Védelmi és zöld célokra pakolja át a költségvetés egy részét az EU

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság és a tagállamok a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló kohéziós alapból 34,6 milliárd eurót csoportosítottak át az Európai Unió más stratégiai prioritásaira – közölte az uniós bizottság

A brüsszeli közlemény szerint a kohéziós alapból a versenyképesség növelésére, a védelmi és polgári felkészültség javítására, a megfizethető és fenntartható lakhatás előmozdítására, a vízhiányhoz való alkalmazkodóképesség javítására és az energiahálózatok fejlesztésére csoportosítottak át forrásokat.

"Az uniós finanszírozás átcsoportosítása megerősíti Európa versenyelőnyét, növeli biztonságát és felkészültségét, biztosítja az energiaellátást, megfizethetőbbé teszi a polgárok mindennapi életét és növeli Európa technológiai függetlenségét" - fogalmaztak.

Az átcsoportosított források támogatni fogják a készségek fejlesztését a polgári felkészültség, a védelem és a kiberbiztonság területén, valamint a dekarbonizációs folyamatot.

Részleteket tekintve közölték, a kohéziós alapból átcsoportosított forrásokból 15,2 milliárd euró jut a versenyképesség fokozására a kritikus technológiák, az innováció és a készségfejlesztés révén. 11,9 milliárd euró jut a védelmi ipari képességek, a katonai mobilitás, valamint a polgári felkészültség és a készségfejlesztés megerősítésére. 3,3 milliárd euró jut a megfizethető és fenntartható lakhatásra, a társadalmi befogadás támogatására. 3,1 milliárd euró jut a vízellátáshoz való alkalmazkodóképességre, a fenntartható erőforrás-gazdálkodás megerősítésére. Valamint 1,2 milliárd euró jut az energiabiztonság és az ipari dekarbonizáció fokozására, a minőségi munkahelyek támogatására a zöld átállás folyamán.

Azok a tagállamok és régiók, amelyek az új uniós stratégiai prioritások felé programozták át a forrásokat, fokozott előfinanszírozásban részesülnek a projektek elindításához, valamint a regionális fejlesztési projektek magasabb uniós társfinanszírozási arányában, hogy enyhítsék a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást - írták.

Emellett kedvezőbb elbánásban részesültek az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos régiók,

amelyek - mint írták - jelentős kihívásokkal néznek szembe Oroszország 2022-ben indított háborújának kezdete óta.

A kohéziós politika céljainak finanszírozását lehetővé tévő alapok rugalmassága lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2021-2027-es végrehajtási időszakban kiigazítsák beruházási prioritásaikat, különösen a 2025-re tervezett szabályozási félidős felülvizsgálat keretében - írták.

Emlékeztettek: az érintett időszak kohéziós programjainak elindítása óta a gyorsan változó geopolitikai környezetre reagálva tett javaslatot az Európai Bizottság a beruházások új stratégiai prioritások felé történő átirányítására. A pénzügyi ösztönzőkkel, a szakpolitikai szabályok egyszerűsítésével és a módosított programok végrehajtási időszakának meghosszabbításával a tagállamokat és a régiókat a brüsszeli testület arra ösztönözte, hogy

a végrehajtási időszak utolsó éveire vonatkozó beruházási terveiket a változó igények és prioritások jobb kezelése érdekében igazítsák ki.

Amióta a társjogalkotók 2025 szeptemberében elfogadták a javaslatot, az Európai Bizottság 25 tagállamban 186 nemzeti és regionális kohéziós program módosítását hagyta jóvá, összehangolva a nemzeti, regionális és helyi beruházásokat az uniós prioritásokkal. Ezek az átcsoportosított források a kohéziós politika 367 milliárd eurós, 2021-2027 közötti költségvetésének közel 10 százalékát teszik ki - tájékoztattak.

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak" az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Ukrajna felkészült arra az esetre, ha Budapest leállítaná az országba irányuló gáztranzitot - közölte Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. Kijev szerint egy ilyen lépés elsősorban Magyarországnak okozna gazdasági kárt. Ukrajna ugyanis alternatív útvonalakon keresztül továbbra is képes lenne európai földgázt importálni - írta a RBC Ukraine.

Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.

The verdict marks the end of a five-week trial on the addictive nature of social media platforms.

2026. március 25. 18:17
Gyökeres változások a láthatáron a bérezési rendszerben, átláthatóbbá válnak a dolgok
2026. március 25. 13:22
Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen
