2026. február 25. szerda
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston

Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az amerikai aranykorról beszélt Donald Trump, az unió állapotáról szóló, rekordhosszú beszédében. Az elnök a kormányzat eredményeit hangoztatta, miközben hevesen bírálta a demokratákat és keményen megfenyegette Iránt.

„Nagyobb, jobb, gazdagabb és erősebb” az ország mint valaha is volt – közölte Donald Trump példátlanul hosszú, közel kétórás beszédében az amerikai Szenátus és Kongresszus tagjai előtt.

Trump üzent a vámjait törvénytelennek minősítő és érvénytelenítő Legfelsőbb Bíróságnak és a pulpitussal szemben ülő bíráknak is: beszéde előtt globális, 10 százalékos vámot vezetett egy másik jogszabály alapján. Ismét azt állította, hogy más országok évtizedeken át „meglopták” Amerikát több száz milliárd dollárral, de szerinte a vámok jelentős mértékben kiváltják majd a jövedelemadót és nagy pénzügyi terhet vesznek le „szeretett népe vállairól”.

Egyik legfőbb külpolitikai üzenete az volt, hogy az Egyesült Államok nem engedi, hogy Irán – ahogy mondta, „a terrorizmus legnagyobb támogatója” – atomfegyverhez jusson.

Trump azzal vádolta Teheránt, hogy újra akarja építeni nukleáris fegyverprogramját, annak ellenére, hogy a tavaly júniusi amerikai csapások „elsöpörték” az iráni nukleáris létesítményeket. Irán már olyan rakétákat fejlesztett, amelyek elérhetik Európát és az Egyesült Államok külföldi támaszpontjait, valamint dolgozik azon is, hogy az amerikai szárazföldet is fenyegetni tudja – állította.

Az éles hangvétel különösen azért volt figyelemre méltó, mert két nappal a genfi, amerikai-iráni tárgyalások előtt hangzott el. A találkozó eredménye kihathat arra, hogy Washington újabb katonai akcióba kezd-e Iránnal szemben.

Mindeközben „a dübörgő gazdaság úgy dübörög, mint még soha”, az infláció zuhan, a jövedelmek gyorsan emelkednek – állította. A demokraták állítása, hogy kormányzata nem foglalkozik a megélhetési gondokkal egy „mocskos hazugság... ők kreálták a magas árakat, mi véget vetünk nekik” – mondta.

Trump szóváltásba is keveredett néhány jelenlévő, demokrata képviselővel, köztük két, bekiabáló és az ICE-ügynökök által lelőtt lakosokat említő muszlim törvényhozóval,

a Minnesota állambeli Ilhan Omarral és a Michigani Rashida Tlaibbal.

„Szégyelljék magukat” – kiabálta vissza, és az úgynevezett „oltalmazó városok” felszámolását követelte, ahol szerinte bűnözők és bandatagok őrizetbe vételét akadályozzák a helyi szervek. „Ezek őrültek, a demokraták lerombolják az országunkat, de egy pillanat alatt leállítottuk őket” – mondta, mire a republikánusok felállva, Amerikát éltetve hangosan tapsolni kezdtek.

A beszéd érdekes mozzanata volt, hogy közölte: törvényi úton védik meg a fogyasztókat a mesterséges intelligencia-cégek növekvő energia-igénye miatti tarifa-emelésektől. Trump elmondta: elnöki kitüntetésben részesíti a jelenlévő, olimpiai bajnok amerikai jégkorong-válogatottat. A nézők között üdvözölte a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk feleségét, majd a politikai erőszak elutasítására hívott fel.

Az optimista és harcias hangvétel elfedte azt, amit az új közvéleménykutatások tükröznek: a Washington Post-ABC News-Ipsos felmérés szerint csak a polgárok 39 százaléka szerint végez jó munkát és 45 százaléknak nem tetszik. A függetlenek táborában 15 százalékkal esett egy év alatt az elnök megítélése.



