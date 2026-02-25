A Real Madrid elveszítette estére a legnagyobb sztárját

A L’Équipe szerint Mbappé nem tudta befejezni a Real Madrid keddi edzését, miután ismét fájdalmat érzett a bal térdében. A sérülés következtében a csatár pihenőt kap, és nem lép pályára a Benfica ellen. Ez jelentős veszteség a Real Madrid számára, csak Vinícius Júnior, Brahim Diaz és Gonzalo maradt bevethető csatár. Mbappé mellett hiányzik majd Bellingham és Rodrygo is.

A mostani nem az első alkalom az idényben, hogy Mbappé térdproblémák miatt nem játszhat kulcsfontosságú mérkőzéseken.

2025 vége felé, egy madridi edzésen a csatár kellemetlen szúró fájdalmat érzett, és egy későbbi MRI-vizsgálat a bal térdében az oldalszalag sérülését mutatta ki.

Emiatt Mbappé kihagyta a január 4-i La Liga-mérkőzést a Real Betis ellen, valamint a négy nappal későbbi spanyol Szuperkupa-elődöntőt az Atlético Madrid ellen. Később mégis elutazott Szaúd-Arábiába, a január 11-i döntőben, az FC Barcelona ellen azonban mindössze 14 percet játszott.

Felépülése után Mbappé rendszeresen szerepelt a Madridban, a klub legutóbbi kilenc mérkőzéséből nyolcat végigjátszott. Annak ellenére is, hogy nem érezte százszázalékosnak a térdét, a kellemetlen fájdalom soha nem múlt el teljesen.

Álvaro Arbeloa nagyon szerette volna játszani a Benfica ellen, de most a pihentetés a legbiztonságosabb megoldás, egy még súlyosabb sérülés elkerülése érdekében.

Mbappé 13 gólt szerzett eddig a BL-szezonban,egészségesen reális esélye lenne Cristiano Ronaldo csúcsának a megdöntésére.

Ugyanakkor ő maga is szeretné elkerülni annak kockázatát, hogy ne vehessen részt a nyári világbajnokságon.

A Marca összeszedte Kylian Mbappé immár két és fél hónapja tartó kálváriájának állomásait.

December 7.: Mbappé a Celta Vigo ellen egyébként elveszített mérkőzés első félidejének vége felé rosszul érezte magát, a lefújás után sántítva hagyta el a pályát. Sérülten bár, de végigjátszotta a mérkőzést.

December 10.: Mbappét benevezte a Real Madrid a Manchester City elleni meccskeretbe, de nem volt játékképes, egyetlen percet sem játszott.

December 17.: Három nappal azt követően, hogy az Alavés ellen újra pályára lépett és végigjátszotta a 90 percet, Mbappé mindenkit meglepett azzal, hogy végigjátszotta a 90 percet a Talavera elleni kupameccset. Oka volt rá: gólt szerzett, ez is kellett ahhoz, hogy beállítsa Cristiano eRonaldo a kalendáriumi évben szerzett gólokra vonatkozó csúcsát.

December 31.: Az év utolsó edzésén a Real Madrid bejelentette, hogy Mbappé térdsérülést szenvedett, és franciaországi jelentések szerint három-négy hétig nem játszhat...

Január 11.: De mindössze tíz nappal a sérülés bejelentése után Mbappé újra pályára lépett a Barcelona elleni Szuperkupa-döntőben, Szaúd-Arábiában.

Január 14.: A Xabi Alonso menesztése után felkért edző, Álvaro Arbeloa kihagyta Mbappét az Albacete elleni keretből, inkább pihenés céljából, mint térdproblémák miatt. A Real Madrid kiesett a Király-kupából. Mbappé aztán visszatért, bár a pályán nem tűnt mindig teljesen egészségesnek. Ám szórta a gólokat: a következő hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett a Levante, a Monaco, a Villarreal, a Benfica, a Rayo Vallecano és a Valencia ellen.

Február 14.: Újabb szünet. Mbappé a Real Sociedad elleni mérkőzésen végig a kispadon maradt, mivel sérülése továbbra sem múlt el. Három nappal később, a Benfica ellen visszatért.

Február 21.: Játszott az Osasuna elleni vesztes mérkőzésen, de fájt a lába. Nem sokkal később megszületett a diagnózis: pihenésre, a térd kímélésére van szükség.