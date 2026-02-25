ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.41
usd:
318.04
bux:
127083.87
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Rádőlt a fiúra a focikapu, agykárosodást szenvedett – újabb részletek a zánkai balesetről

Infostart

Több ember felelőtlen munkája miatt egy kamasz majdnem az életével fizetett egy zánkai sportpályán focizás közben: a fiatal fiúra rádőlt egy fém kézilabdakapu, amely betörte a koponyáját, és emiatt maradandó fogyatékosságot szenvedett.

A súlyos balesetről a veol.hu szerint egy 17 éves szobi fiú így vallott a Veszprémi Járásbíróságon, ahol három karbantartó és a főnökük ült a vádlottak padján: „Amikor eltaláltam a felső lécet, a kapu előre-hátra ingott. Erre a veszélyre figyelmeztettem a többieket, amit kellett, hogy halljon a kapusunk, Levente is. Az iskolában is az volt a szokása, hogy gól után rácsimpaszkodott a felső lécre, vagy megrugdosta a kapufát. (...) Zánkán is ezt csinálhatta, de én nem láttam, hogy rádőlt a kapu – háttal álltam neki –, csak a csattanásra fordultam meg. Odarohantam, letéptem magamról a pólót, s odaszorítottam a füle mögé, ahonnan dőlt a vér. Láttam körülöttünk a kiszakadt csavarokat. Lassan jött az orvos, ezért rákiáltottam, hogy siessen.”

A kis híján tragédiával végződött esemény még 2022 tavaszán történt a Zánkai Erzsébet-táborban. Az üdülő értékesítési vezetője április végén megrendelőlapot állított ki arról, hogy le kell cserélni a fából készült, elkorhadt kézilabdakapukat. Az elsőrendű vádlott, Gy. István műszaki koordinátor utasítást adott három beosztottjának, hogy helyezzenek el a betonpályán két fémkaput. A kivitelezést későbbi vádlott-társaira bízta, akik asztalosok voltak. Ezt a munkát csak lakatosok végezhették volna el – áll a vádiratban. Továbbá az is, hogy M10-es csavar helyett M12-est kellett volna használniuk. A kivitelezés hagyott kívánnivalót maga után, ugyanis az egyik kapunál, ahol a baleset történt, csak három csavar került a régi betonba, aminek a szerkezetét nem vizsgálták. Az 58 éves Gy. István nem ellenőrizte társai munkájának minőségét, így a kapuk stabilitását sem.

Három héttel később, május 18-án kisebb társaság ment fel a pályára focizni, ahol úgy 15-20 perc elteltével gól született. Ekkor vélhetően mérgében

a kapus belecsimpaszkodott a felső lécbe. A rögzítőcsavarok kiszakadtak, a kamasz földre esett, majd rázuhant a 79 kilós fém kézilabdakapu. Életveszélyesen megsérült.

A betört koponyájú diákot mentőhelikopterrel a győri kórházba vitték, ahol megállapították, hogy károsodott az agyállománya, ami maradandó fogyatékosságot jelent. Sérülései miatt hosszas intenzív osztályos kezelésre szorult.

Kezdőlap    Belföld    Rádőlt a fiúra a focikapu, agykárosodást szenvedett – újabb részletek a zánkai balesetről

bíróság

baleset

zánka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: Donald Trump nem fog hátrálni, és helyzetbe hozta az alelnökét

Csizmazia Gábor: Donald Trump nem fog hátrálni, és helyzetbe hozta az alelnökét
A washingtoni Capitoliumban magyar idő szerint szerda hajnalban tartott elnöki évértékelőn visszatérő elem volt a normalitás és a közbiztonság hangsúlyozása, amit Donald Tump szerint ő maga képvisel a leghatékonyabban – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Az Amerika-szakértő kitért arra is, miért nyúlna vissza a régi idők egyik nagy vívmányához az elnök a vámpolitikában, továbbá a novemberi félidős választások igazi tétje is szóba került.
 

Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Rogán Antal: mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében

Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

„A magyarok küldjenek katonákat Ukrajnába” – Szijjártó Péter szerint új elvárás hangzott el Brüsszelben

Orbán Viktor: az európai vezetők a háború folytatásáról állapodtak meg Volodimir Zelenszkijjel

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baj van: akadozik a Béketanács első missziója - Előkerült a végső ultimátum, ebből megint háború lehet

Baj van: akadozik a Béketanács első missziója - Előkerült a végső ultimátum, ebből megint háború lehet

A gázai békefolyamat második szakasza holtpontra jutott. Izrael első lépésként a Hamász teljes lefegyverzését követeli, ellenkező esetben a háború folytatásával fenyeget. Közben a lefegyverzéshez szükséges feltételek – a közigazgatási testület, a rendőri erő és a nemzetközi stabilizációs haderő – egyike sem áll készen - jelentette a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bővül a rekordokat döntő univerzum: itt a következő nagy Disney-premier

Bővül a rekordokat döntő univerzum: itt a következő nagy Disney-premier

A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

The BBC's Anthony Zurcher says the US president appealed to his base and taunted his opponents in a marathon speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 16:42
Rogán Antal: mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében
2026. február 25. 15:22
Éles politikai szócsaták a választások előtti utolsó Fővárosi Közgyűlésben
×
×