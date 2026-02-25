ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 25. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Késelés lett a vége egy toborzással kapcsolatos intézkedésnek Ukrajnában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megkéselték a hadkiegészítő parancsnokság egyik, „toborzással kapcsolatos intézkedéseket" végző alkalmazottját a délközép-ukrajnai Krivij Rih városában – jelentette a Dnyipropetrovszk megyei területi hadkiegészítő és szociális támogatási központ a hivatalos Facebook-oldalán szerdán.

A Krivij Rih-i központ által közzétett bejegyzés szerint az eset kedden történt. A központ értesítési csoportja a rendőrséggel együttműködve igazoltatott egy állampolgárt, hogy ellenőrizzék katonai nyilvántartási okmányait, és kiderült, hogy körözik őt.

Az őrizetbe vett személlyel folytatott beszélgetés során egy „nem közömbös állampolgár” megpróbálta megakadályozni „a mozgósítási felkészülés területén végzett állami tevékenységeket”, és agresszíven lépett fel a hadkiegészítőkkel szemben. Ennek következtében az egyik katonát késszúrás érte. A sérültet azonnal kórházba szállították, állapota stabil – áll a közleményben.

Az ukrán fegyveres erők képviselői elleni agresszió bármilyen megnyilvánulása elfogadhatatlan, a hadkiegészítésben részt vevő katonák állami feladatot látnak el - hangsúlyozzák. A hadsereg törvényes tevékenységével szembeni erőszakos ellenállás az ország védelmének stabilitása elleni közvetlen beavatkozásnak minősül – figyelmeztet a központ.

Kezdőlap    Külföld    Késelés lett a vége egy toborzással kapcsolatos intézkedésnek Ukrajnában

