2026. február 13. péntek
Nyitókép: Unsplash

Közeleg a rezsitop legfontosabb dátuma

Infostart

Az MVM összegyűjtötte a legfontosabb mérföldköveket a rezsistop kapcsán, hogy könnyebben lehessen követni az eseményeket.

Ahogy arról több cikkben is beszámoltunk a kormány rendkívüli rezsistopot vezetett be az energiaszámláknál. A lényeg, hogy a hideg téli időjárás miatt a kormány a költségvetésen keresztül 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesíti a lakossági áram- és gázfelhasználókat.

A rezsicsökkentés első negyedévére 314,5 milliárd forintot csoportosít át a kormány – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. A villamosenergia- és földgázszolgáltatók részére 189,7 milliárd forintot, illetve 124,8 milliárd forintot utalnak át – írja az mfor.hu.

Az MVM pedig naptárat állított össze, hogy mikor érzik majd mindezt a fogyasztók.

Február 15.

Az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levelek tartalma már elérhető a Dokumentumok menüpontban.

Február 16.

Az MVM elérhetővé teszi ügyfelei részére a nyilatkozati felületeket. Akkor kell nyilatkozni, ha az ügyfél csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni. Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalunkon lehet majd, de készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amelyet megküldünk.

Február 28.

Az MVM november vége óta tartó, meghosszabbított kikapcsolási moratóriumának záró napja. Eddig a napig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsoljuk ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.

Március eleje

Megérkeznek a diktálós ügyfelekhez az első, kedvezményt tartalmazó földgázszámlák. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.

Március 31.

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek az MVM-nél vezetett folyószámlájukon legkésőbb március 31-ig jóváírjuk az egyszeri 7.000 Ft-os támogatást. Az érintett ügyfeleket külön tájékoztatjuk a részletekről, dolgozunk azon, hogy jóval a jogszabályi határidő előtt fel lehessen használni a kedvezményt.

Április 30.

Nyilatkozattételi határidő. Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni.

Május 16.

Érkeznek az éves leolvasást követő elszámoló számlák, valamint azon ügyfelek kedvezményt tartalmazó számlái, akik úgy nyilatkoztak, hogy villamos energiában kérik a kedvezményt.

Történelmi időkben történelmi konferenciát nyitott meg pénteken délután Friedrich Merz. A bajor főváros immár 62. alkalommal házigazdája a Müncheni Biztonsági Konferenciának, amelyen mintegy 120 ország képviselteti magát. Beszédében a német kancellár a transzatlanti kapcsolatok válságára utalt, és ennek kapcsán az európai összefogás szükségességét emelte ki. Beszélt a franciákkal folytatott nukleáris témájú megbeszélésekről is.
Korántsem került le az Iparművészeti Múzeum épületének felújítása a napirendről – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a Közlekedési Múzeum, a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum jövőjéről, a költözésekről is.
 

Tizenöt globális technológiai vállalat hozott létre szövetséget a digitális bizalom erősítésére, miközben egyre több ország igyekszik csökkenteni technológiai függőségét az Egyesült Államoktól.

Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk

Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk

Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos gazdag-küszöb ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.

