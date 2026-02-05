ARÉNA - PODCASTOK
1,8 millió kilométerre méretezett aksi a debreceni gyárat üzemeltető kínai gyártótól. A CATL szupermodern akkumulátorának életciklusa körülbelül hatszorosa az iparági átlagnak.
Nyitókép: CATL

Világrekorder aksik készülhetnek majd Debrecenben

Infostart

1,8 millió kilométerre méretezett aksit tervezett a debreceni gyárat üzemeltető kínai gyártó.

A Debrecenben akkumulátor gyártóüzemet létesített CATL bejelentette, hogy elektromos autókba szánt legújabb telepe 1,8 millió kilométer, illetve 3000 töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának 80 százalékát – írja a hvg.hu

Az iparági átlagnál nagyságrendileg hatszor hosszabb életciklusúnak ígérkező újfajta aksi többek közt az extrém hőmérsékleti viszonyokat is jól bírja.

A CATL szerint az akkumulátor még 60 Celsius fokos hőmérséklet mellett is 840 ezer kilométeres, 1400 töltési ciklusos élettartammal bír.

Gyorstöltés fronton sincs szégyenkezni valója az új aksinak, mely ideális esetben akár 12 perc alatt teljesen feltölthető, azt viszont egyelőre még nem tudni, hogy mikortól szerelik majd be sorozatgyártott elektromos autókba.

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár folytatódnak a háromoldalú ukrán-amerikai-orosz tűzszüneti egyeztetések, és Mark Rutte NATO-főtitkár is Ukrajna számára biztató kijelentéseket tett, Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből, miszerint nem léphetnek idegen erők ukrán földre békefenntartó céllal, Kijevnek pedig feltétel nélkül le kell mondania keleti területeiről. Sőt, az orosz vezetés még mindig hisz abban is, hogy képesek lesznek megszüntetni a teljes ukrán államiságot.
Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Szerda este a Mandiner Klubest vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. „Jól állunk, de a csata még nyílt” – mondta a választásokról, hozzátéve: „ha megdolgozunk érte, nyerünk”. A kormányfő szerint Brüsszel beavatkozik a magyar kampányba, sőt még Kijev is. „A tét az, hogy sorsot fogunk választani. Ha letérünk a magyar rendszerről, és brüsszeli rendszert hozunk be, nem lehet majd visszatérni”. „Az én kihívóim Brüsszelben vannak, nem Magyarországon. Küldtek ide valakit” – fogalmazott. Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról azt mondta: „Csalogatom. Adtam időpontokat neki”.
 

Kormányinfó: bejelentésekkel áll elő a kormány csütörtökön

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Oroszország példátlanul súlyos ballisztikusrakéta-támadást hajtott végre Ukrajna energiaellátó rendszere ellen: több nagyváros, köztük Harkiv és Kijev, szinte teljesen áram és fűtés nélkül maradt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a csapás annyira súlyos, hogy az a béketárgyalások következő körére is hatással lesz - az egyeztetések ma folytatódnak, a delegációk már asztalhoz is ültek. Közben az oroszok nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole térségét, mindkét városban már csak pár házat tartanak az ukrán védők. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.

Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak

Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak

A magyar lakások túlnyomó többsége papíron védett egy súlyos káresemény után, de ez önmagában még nem jelent valódi biztonságot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
MPs back plan to release Mandelson files after Labour anger forces climbdown

MPs back plan to release Mandelson files after Labour anger forces climbdown

The PM is forced to back down over a plan to withhold some documents about the ex-minister's appointment as US ambassador.

