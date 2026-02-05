Világrekorder aksik készülhetnek majd Debrecenben

A Debrecenben akkumulátor gyártóüzemet létesített CATL bejelentette, hogy elektromos autókba szánt legújabb telepe 1,8 millió kilométer, illetve 3000 töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának 80 százalékát – írja a hvg.hu

Az iparági átlagnál nagyságrendileg hatszor hosszabb életciklusúnak ígérkező újfajta aksi többek közt az extrém hőmérsékleti viszonyokat is jól bírja.

A CATL szerint az akkumulátor még 60 Celsius fokos hőmérséklet mellett is 840 ezer kilométeres, 1400 töltési ciklusos élettartammal bír.

Gyorstöltés fronton sincs szégyenkezni valója az új aksinak, mely ideális esetben akár 12 perc alatt teljesen feltölthető, azt viszont egyelőre még nem tudni, hogy mikortól szerelik majd be sorozatgyártott elektromos autókba.