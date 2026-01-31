Amikor ki kell szállni egy befektetésből – jó tanács egy szakembertől

„Tavaly kiváló évet írtunk az arany számára, rekord éve volt a nemesfémnek, és kiváló éve volt a közép-európai piacnak is. Talán ez a két befektetés az, ami egyébként megjelenhet egy portfólióban. Az emberek is tisztában vannak azzal, hogy ezek kiválóan mentek” - ismertette 2025 slágerbefektetéseit Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője.

A szakember beszélt az ide évről is, azaz, hogy most mibe érdemes tenni a pénzt.

Az arany esetében a gyengülő dollár, a blokkosodó világrend és bizonytalan kereskedelmi kapcsolatok, ezek pedig mind segítik az aranyt.

A közép-európai régió nagyon olcsó volt tavaly év elején. Ez lett drágább, de még mindig nem kell nagyon sokat fizetnünk ezekért a vállalatokért. A lényeg, hogy elég szép növekedés lehetséges a régióban, sőt az osztalékok is csinosak lehetnek.

valószínűleg idén sem fognak rosszul teljesíteni.

Ami a konkrétumokat illeti, tavaly nagyon jót mentek az aranybányászok, a megújuló energiával foglalkozó cégek és a védelmi ipar. Például a megújuló energiavállalatok az elég olcsóról most már az elég drágára növekedtek.

Amire érdemes figyelni az az egészségügy. Ezeknek nem volt igazán jó éve tavaly, viszont most már olyan fundamentumok és értékeltség van mögöttük, ami egy potenciálisan jó jelöltté teheti őket egy ilyen szektorszelektált portfólióban. Illetve maga az AI (mesterséges intelligencia), mint sztori, valószínűleg ez a narratíva még futni fog egy darabig. Ha nem derül ki idén, hogy ezek a beruházások, amit a nagy cégek megvalósítottak, ezek nem túl jövedelmezők, és nem gondolom, hogy ez idén kiderülne, akkor még a narratíva viheti tovább ezt a történetet is.

Az ideális portfólió

Az arany létjogosultsága valós, de mindenki a saját kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően kell döntést hozzon - figyelmeztetett.

Aki 5 évre gondolkodik, tehát 5 éven belül nem szeretne hozzányúlni a pénzéhez, és konzervatív befektetési szemlélettel rendelkezik annak

25 százalék körüli részvénysúly az indokolt,

ezt ki kell egészíteni kötvényekkel, amik inkább stabilizálják a portfóliót,

és ha nincsen valamilyen gyomorból érkező ellenvetés, akkor az arany is egy érdekes és jó diverzifikáló erő.

Meddig legyen valaki türelmes - tette fel a kérdést az Inforádió riportere.

A szakember a válaszában emlékeztetett arra, hogy 2022-ben egy éven át csökkentek a portfólió értékek, mind a részvények estek, mind pedig a kötvények. Ez nem jelenti azt, hogy baj lett volna a portfóliónkkal, csak épp egy olyan világot éltünk. Tehát előfordulhat, hogy akár egy évig is tűrni érdemes az esést, mert ilyen a világ. De azért elég ritka ez általában.

2-3 év esés után már lépni kell

Az MBH-nál negyedévente szokták kiigazítani ezeket a stratégiai mintaportfóliókat. Az azonban elmondható, ha valaki létrehozott egy portfóliót, akkor elégnek kéne legyen, hogy évente ránéz, és kicsit kiigazítja az aktuális világképe szerint. Ha pedig azt tapasztalja, hogy tényleg huzamosabb ideig, hosszú ideig esik, akkor valami gond van. Tehát, ha mondjuk egy éven túli időtávon, de mondjuk 2-3 évig már tényleg konzisztensen negatív teljesítményt lát, akkor ott tényleg baj van, valószínűleg rossz eszközöket választott sajnos, esetleg túl szűk kitettségek vannak benne.

„Anekdotikus példa, hogy az ismerősöm anno vett 2010-es években kínai papírokat, és akkor meglepődve tapasztalta, hogy kb. 2010-es évek végéig csak esik, hát túl nagy arányban voltak benne azok a papírok. Tehát ezeket meg kell nézni, és ezeket bizony, hogyha huzamosabb ideig negatív számokat látunk, akkor ki kell igazítani” - zárt tanácsadását a bankszakember.