Kriston Zoltán postás autójába rakja az önkormányzat kézbesítésre váró csomagjait a nyíregyházi 1. számú postahivatal udvarán 2016. december 9-én. A Magyar Posta dolgozói Nyíregyháza mintegy 19 ezer nyugdíjas lakosának kézbesítik a város 2500 forint értékű karácsonyi ajándékcsomagját.
Nyitókép: MTI Fotó: Balázs Attila

Komoly bérfejlesztés kezdődhet a Magyar Postánál

Infostart / MTI

Megszületett a megállapodás a 2026. évi bérfejlesztésről a Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között, a kétéves bérmegállapodásban a 2026. évre eredetileg rögzített 7 százalékos bérfejlesztési mérték 10 százalékra emelkedik, és növekszik a béren kívüli juttatások keretösszege bruttó 420 000 forintra - közölte a Magyar Posta

A bértárgyalások eredményeképpen 2026. január 1-jétől az eredeti bérmegállapodás szerinti 7 százalékos bérfejlesztés valósul meg, július 1-jétől pedig további 3 százalékos emelést hajt végre a posta.

Emellett az eredeti bérmegállapodásban rögzített év végi bruttó 100 000 forint kifizetésen felül a teljesítmény további elismeréseként 2026 márciusában bruttó 150 000 forintot fizetnek ki a munkavállalóknak.

A választható béren kívüli juttatás éves keretösszege bruttó 360 000 forintról 2026. január 1-jétől bruttó 420 000 forintra nőtt.

A Postás Szakszervezet a bérmegállapodással kapcsolatos közleményében kiemelte, a korábban 2026-ra rögzített 7 százalékos bérfejlesztés mértéke, amelynek egy része teljesítmény alapú emelésként volt tervezve, 10 százalékra emelkedik, és a teljes forrás alapbéremelésben realizálódik. Jelentős előrelépés az is, hogy a teljesítmény elismerésének összege 100 000 forint, amely további 150 000 forinttal egészül ki márciusi kifizetéssel, így 250 000 forint lett az éves összege, és a választható béren kívüli juttatás is emelkedett.

A szakszervezet úgy fogalmazott közleményében, hogy "Eredményt értünk el, de nem célt! ". A megállapodás előrelépés, de a postai munkavállalók megélhetési helyzetének további javítása érdekében folytatni kell az érdekképviseleti munkát.

A minimálbér és a garantált bérminimum január 1-jei emelkedése miatt szükséges bérkorrekciók már januárban megtörténtek,

a 7 százalékos bérfejlesztés ezen felüli része január 1-jéig visszamenőleges hatállyal a februári bérekkel együtt, március elején kerül kifizetésre - közölte a Postás Szakszervezet.

