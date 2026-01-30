A Közel-keleten is tovább terjeszkedne a Mol

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a megállapodás alkalmából az ellátásbiztonság és az energiaszuverenitás szempontjából kulcsfontosságúnak nevezte a források diverzifikálását, különösen a tengerrel nem rendelkező országok esetében.

Véleménye szerint az ilyen partnerségek erősítik a térség ellenállóképességét, és segíthetnek Európának abban, hogy saját utat találjon a versenyképesség felé, ahelyett, hogy az energiafüggőség különböző formáit cserélgetné. A Mol vezetője lehetőséget lát a nemzetközi terjeszkedésre is a megállapodáson keresztül, amely – tette hozzá – mindkét fél számára értéket teremt.

A magyar vállalatcsoport 9 államban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel.

Ezek közül Magyarország mellett Azerbajdzsánban, Egyiptomban, Horvátországban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban termel. Stratégiai célja érdekében a Mol erősíteni kívánja a nemzetközi portfólióját, és újabb stratégiai partnerségek kialakítására törekszik.

Ennek megfelelően kötött nemrég együttműködési megállapodásokat Kazahsztán, Azerbajdzsán és Törökország nemzeti olajvállalataival is, illetve kezdhet új szárazföldi kutatásokat - tették hozzá.