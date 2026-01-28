ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.66
usd:
318.55
bux:
128194.46
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Orosz pizzalánc nyithat üzleteket Magyarországon

Infostart

Lapinformációk szerint Magyarországra jön a világ 10 legnagyobb pizzérialáncának egyike, az orosz Dodo Pizza.

A tervek szerint akár 30 éttermet is nyithatnak az elkövetkezendő évtizedben – írja a 24.hu a cég közleményére hivatkozva.

Az orosz alapítású Dodo Pizza, a világ egyik leggyorsabban növekvő pizzérialánca és az éttermek száma alapján a top 10 nemzetközi pizzamárka egyike, Magyarországot választotta következő európai terjeszkedési célpontjául.

A belépés a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodáson keresztül valósul meg, amely az első három évben 10 étterem megnyitását, hosszabb távon pedig akár 30 egység létrehozását irányozza elő – számolt be a cég sajtóközleménye.

A 15 évvel ezelőtt, Moszkvában alapított Dodo Pizza több mint 1300 éttermet üzemeltet világszerte. A cég Európában, Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten is jelen van, összesen 26 különböző országban. A szomszédos országok – Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia – után hamarosan Magyarország is csatlakozhat ehhez a listához.

Kezdőlap    Gazdaság    Orosz pizzalánc nyithat üzleteket Magyarországon

oroszország

élelmiszer

pizza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a Mol–NIS házasság át fogja rendezni a közép-kelet-európai olajipari és üzemanyag-ellátási tájképet

Szakértő: a Mol–NIS házasság át fogja rendezni a közép-kelet-európai olajipari és üzemanyag-ellátási tájképet
Az eddigi nyugat-keleti cégintegrációk helyett elsőként jönne létre egy észak–déli irányban integrált regionális cégcsoport, amely egyszerre rendelkezne jelentős finomítói kapacitással, kiterjedt kiskereskedelmi hálózattal és közép-európai, balkáni piaci jelenléttel. A Mol-NIS egyesülés nem lényegtelen hozadéka lehetne a Mol-JANAF együttműködés rendezése, a vitás kérdések kielégítő megoldása is – írja Dr. Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának elemzése.
Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

Ha a tervezett fejlesztések a remélt ütemben haladnak, akkor szisztematikus munkával évente 2-2,5 százalékot lehet javulni a késéseket illetően, így 2030-ra akár 88 százalékos is lehet a menetrendszerűség a hazai vasútvonalakon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a MÁV-csoport vezérigazgatója. Elismerte, hogy még mindig van több mint 400 olyan komfort nélküli személyvonat, ami nem felel meg a XXI. századi szolgáltatási színvonalnak.
VIDEÓ
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos szintet lépett át az S&P 500, itt az új történelmi csúcs

Fontos szintet lépett át az S&P 500, itt az új történelmi csúcs

Jön a hét egyik legfontosabb eseménye befektetői szempontból, este ugyanis közzéteszi kamatdöntését a Fed. A hangulat inkább pozitív volt ma reggel az ázsiai tőzsdéken, míg az európai részvénypiacok lefelé csorognak napközben, az amerikai indexek viszont kis emelkedésekkel nyitottak szerdán, az S&P 500 új történelmi csúcsra ment és először lépte át a 7000 pontos szintet. Az amerikai jegybank mellett a vállalati hírekre is figyelnek a piacok, teljes gőzzel zajlik a negyedéves gyorsjelentési szezon, több chipgyártó közzétette számait, ma zárás után pedig jön a Microsoft és a Meta gyorsjelentése, ami az AI-trade-et tesztelheti. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez durva: autóbalesetet szenvedett a PL-csapat két játékosa, így vannak órákkal a meccs előtt

Ez durva: autóbalesetet szenvedett a PL-csapat két játékosa, így vannak órákkal a meccs előtt

Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Iran 'time is running out' for nuclear deal as US military builds up in Gulf

Trump warns Iran 'time is running out' for nuclear deal as US military builds up in Gulf

Tehran says it is ready for dialogue with the US but will “respond like never before” if necessary.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 15:42
Szakértő: a Mol–NIS házasság át fogja rendezni a közép-kelet-európai olajipari és üzemanyag-ellátási tájképet
2026. január 28. 12:39
Helyettes főállatorvos: 13 ezer pulykát és libát kell elpusztítani
×
×
×
×