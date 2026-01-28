Orosz pizzalánc nyithat üzleteket Magyarországon

A tervek szerint akár 30 éttermet is nyithatnak az elkövetkezendő évtizedben – írja a 24.hu a cég közleményére hivatkozva.

Az orosz alapítású Dodo Pizza, a világ egyik leggyorsabban növekvő pizzérialánca és az éttermek száma alapján a top 10 nemzetközi pizzamárka egyike, Magyarországot választotta következő európai terjeszkedési célpontjául.

A belépés a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodáson keresztül valósul meg, amely az első három évben 10 étterem megnyitását, hosszabb távon pedig akár 30 egység létrehozását irányozza elő – számolt be a cég sajtóközleménye.

A 15 évvel ezelőtt, Moszkvában alapított Dodo Pizza több mint 1300 éttermet üzemeltet világszerte. A cég Európában, Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten is jelen van, összesen 26 különböző országban. A szomszédos országok – Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia – után hamarosan Magyarország is csatlakozhat ehhez a listához.