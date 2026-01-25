ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 25. vasárnap
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter beszédet mond Jókai Mór születésének bicentenáriuma, valamint felújított síremlékének átadása alkalmából a Fiumei úti sírkertben 2025. október 11-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Az inflációnál nagyobb mértékben emeltük a nyugdíjakat - mondja Gulyás Gergely

Infostart / MTI

Magyarország kormánya a nyugdíjasokkal együtt sok közös eredményt ért el: Európa legolcsóbb áram- és gázára, Nők 40 program, egymillió Gondosóra felhasználó - mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a videóban azt mondta, a vállalásukon túl az inflációnál nagyobb mértékben emelték a nyugdíjakat, bevezették a korábban elvett 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét is idén februárban kifizetik, a következő ciklusban pedig teljessé fogják tenni a 14. havi nyugdíjat is.

„Összességében

a nyugdíjak reálértéke kormányzásunk kezdete óta 48 százalékkal nőtt"

- fogalmazott Gulyás Gergely.

Nyitrai Zsolt közlése szerint azonban veszély is fenyegeti az időseket. Egyesek megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, és nem vezetnék be a 14. havit - mondta.

Az inflációnál nagyobb mértékben emeltük a nyugdíjakat - mondja Gulyás Gergely

nyugdíj

infláció

nyugdíjemelés

További tartalmak
