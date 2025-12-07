ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Apple vállalat logója egy városi épület ablakán.
Nyitókép: Unsplash

Vezetői krízis az Apple-nél

Infostart

Komoly vezetői változásokra lehet számítani az Apple vállalatnál, miután a cég több magas rangú vezetője is bejelentette távozását, illetve távozási szándékát. A hírt Mark Gurman, a Bloomberg Apple-re szakosodott újságírója jelentette, miután értesülései szerint Johny Srouji, a hardvertechnológiákért felelős alelnök "komolyan fontolgatja" a távozást.

Srouji távozása nem lenne egyedülálló, mivel a cég felső vezetésében az utóbbi időben több kulcsfigura is távozott, vagy bejelentette visszavonulását. Nyáron Jeff Williams, az operatív igazgató már júliusban közölte ezt. Decemberben John Giannandrea, a mesterséges intelligencia projektek vezetője mondott le tisztségéről. Ezt követően Lisa Jackson (céges irányelvekért felelős vezető) és Kate Adams (jogtanácsos) is bejelentette távozási terveit - írja a 24.hu.

AlanDye pedig, a felhasználói felület tervezéséért felelős vezető a Meta vállalathoz igazolt.

A vezetők távozásának hátterében a szerepkörök átszervezése, valamint a cégvezetésen belüli feszültségek és változások is állhatnak.

Mindeközben folyamatosan szólnak a spekulációk arról is, hogy Tim Cook vezérigazgató a közeljövőben átadhatja a stafétabotot egy fiatalabb Apple-szakembernek.

Kezdőlap    Gazdaság    Vezetői krízis az Apple-nél

apple

vállalat

menedzsment

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csődhullámmal fenyeget a kormány által bejelentett útdíjemelés

Csődhullámmal fenyeget a kormány által bejelentett útdíjemelés

A közúti fuvarozási szektor súlyos válság küszöbén áll a kormány által bejelentett útdíjemelés miatt: a díjak jövőre az eddigiek másfélszeresére nőnek, az ágazat szereplői pedig már az idei évben csődök hullámától tartanak - számolt be a RTL.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas tettre készül a kis angol futballklub: hihetetlen, amit eddig csinálnak

Hatalmas tettre készül a kis angol futballklub: hihetetlen, amit eddig csinálnak

66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

The Kremlin welcomes the starkly worded document, which does not cast Russia as a threat to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 14:28
Oeconomus: rengetegen fizetnének többet fenntartható termékekért
2025. december 7. 12:50
Fontos szállítmány érkezett Paksra
×
×
×
×