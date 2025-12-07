Vezetői krízis az Apple-nél

Srouji távozása nem lenne egyedülálló, mivel a cég felső vezetésében az utóbbi időben több kulcsfigura is távozott, vagy bejelentette visszavonulását. Nyáron Jeff Williams, az operatív igazgató már júliusban közölte ezt. Decemberben John Giannandrea, a mesterséges intelligencia projektek vezetője mondott le tisztségéről. Ezt követően Lisa Jackson (céges irányelvekért felelős vezető) és Kate Adams (jogtanácsos) is bejelentette távozási terveit - írja a 24.hu.

AlanDye pedig, a felhasználói felület tervezéséért felelős vezető a Meta vállalathoz igazolt.

A vezetők távozásának hátterében a szerepkörök átszervezése, valamint a cégvezetésen belüli feszültségek és változások is állhatnak.

Mindeközben folyamatosan szólnak a spekulációk arról is, hogy Tim Cook vezérigazgató a közeljövőben átadhatja a stafétabotot egy fiatalabb Apple-szakembernek.