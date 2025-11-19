ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.85
usd:
331.21
bux:
0
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: 4ig

Gigantikus uniós támogatást kapott a 4iG

Infostart / MTI

Több mint 24 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 4iG Nyrt. leányvállalata a Gigabit Magyarország Program keretében szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tételére összesen 24 járásban – közölte a társaság a BÉT honlapján.

A tájékoztatás szerint a 4iG közvetett leányvállalatának, a 2Connect Távközlési és Infrastruktúra Kft. jogelődje, a D-Infrastruktúra Kft. sikeresen pályázott a Digitális Magyarország Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) 3.1.2-25 - Gigabit Magyarország Program elnevezésű pályázatának első ütemében.

A társaság 24 járásban nyert jogosultságot 24,424 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás igénybevételére, amelyet a támogatási szerződések megkötését követően, várhatóan 3 év alatt, a fejlesztések elkészültével párhuzamosan vehet igénybe.

A pályázat célja a lakossági, vállalati, intézményi szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tétele, a szélessávú szolgáltatások minőségének folyamatos javítása, a vezeték nélküli hálózati lefedettség növeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése - közölték.

A pályázat első ütemének eredményét az Energiaügyi Minisztérium Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hétfőn hirdette ki, a hirdetmény az alábbi lapon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/eredmenyek/tamogatottprojektek?program=Sz%C3%A9chenyi+terv+plusz&op=DIMOP_PLUSZ&konstrukcio=DIMOP_PL USZ-3.1.2-25 - közölték.

Kezdőlap    Gazdaság    Gigantikus uniós támogatást kapott a 4iG

uniós forrás

hálózat

4ig

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint. Olekszij Anton az InfoRádióban elmondta: az ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem tudnak felállni az esésből a világ tőzsdéi

Nem tudnak felállni az esésből a világ tőzsdéi

Az elmúlt napokban korrekció bontakozott ki a világ tőkepiacain, a befektetők egyrészt attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia sztoriban lufi alakult ki, ami könnyen kipukkanhat, másrészt likviditási válság is kezd kialakulni, ami a tőkeáttételes heves zárásaihoz vezethet. Kedden nagyot estek az európai és az amerikai részvénypiacok, ma reggel az ázsiai tőzsdék is estek, és a határidős részvényindexek alapján egyelőre nem látszik nagy felpattanás a szerdai tőzsdenyitásra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják

Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják

Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Once Trump signs the measure, the justice department will have 30 days to release the materials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 05:24
Egy új eljárás megmentheti a karácsonyi finomságok elengedhetetlen alapanyagát
2025. november 18. 18:26
Varga Mihály: több hitelezést is elbírna a hazai bankrendszer
×
×
×
×