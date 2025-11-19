Gigantikus uniós támogatást kapott a 4iG

A tájékoztatás szerint a 4iG közvetett leányvállalatának, a 2Connect Távközlési és Infrastruktúra Kft. jogelődje, a D-Infrastruktúra Kft. sikeresen pályázott a Digitális Magyarország Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) 3.1.2-25 - Gigabit Magyarország Program elnevezésű pályázatának első ütemében.

A társaság 24 járásban nyert jogosultságot 24,424 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás igénybevételére, amelyet a támogatási szerződések megkötését követően, várhatóan 3 év alatt, a fejlesztések elkészültével párhuzamosan vehet igénybe.

A pályázat célja a lakossági, vállalati, intézményi szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tétele, a szélessávú szolgáltatások minőségének folyamatos javítása, a vezeték nélküli hálózati lefedettség növeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése - közölték.

A pályázat első ütemének eredményét az Energiaügyi Minisztérium Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hétfőn hirdette ki, a hirdetmény az alábbi lapon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/eredmenyek/tamogatottprojektek?program=Sz%C3%A9chenyi+terv+plusz&op=DIMOP_PLUSZ&konstrukcio=DIMOP_PL USZ-3.1.2-25 - közölték.