ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.73
usd:
331.7
bux:
0
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Napokon belül lakat kerül egy patinás német autógyárra

Infostart

Napokon belül legördül az utolsó Ford Focus a saarlouisi gyártósorról, amivel a német üzem 54 év után bezárja kapuit.

A Ford korábban befektetőt keresett, hogy nyitva tudja tartani az üzemet és eladásban is gondolkodott. A BYD, a Magna, a VDL Nedcar és a Vetter Pharma is ott volt potenciális vevőként, megegyezés azonban mégsem született - írja a Totalcar cikke nyomán a Világgazdaság.

A napokban elkészül az utolsó Ford Focus az amerikai gyártó saarlouisi összeszerelő üzemében és ezzel a gyár be is fejezi működését. Itt az elmúlt években Escortok, Caprik, Orionok, Kuga és C-Max modelleket is gyártottak.,

Várhatóan november 21-én gördül le az utolsó Ford Focus,

bár néhány hiányzó alkatrész miatt ez még egy-két hetet csúszhat. Az utolsó darabot Saarlouis városának adják át, ahol várhatóan a helyi múzeumba kerül majd – mondta Markus Thal, a Ford saarlouisi üzemi tanácsának elnöke a német hírügynökségnek.

A lap információja szerint a gyárban 2022-ben még 4600 alkalmazott dolgozott. A Focus modell leállításának hírével párhuzamosan derült ki, hogy a német üzem az autógyártással is leáll, azóta pedig magas végkielégítések és átképzési programok mellett 2700-ra csökkent a dolgozói létszám. 2032-ig mindössze 1000 alkalmazottat tartanak meg, ők alkatrészgyártási területen fognak dolgozni, amíg a gyár további sorsa el nem dől.

A Ford korábban befektetőt keresett, hogy nyitva tudja tartani az üzemet és eladásban is gondolkodott. A BYD, a Magna, a VDL Nedcar és a Vetter Pharma is ott volt a potenciális vevőként, megegyezés azonban mégsem született.

1970 és 2025 között 15,6 millió Ford készült a német gyárban.

A tisztán elektromos autók (BEV) amerikai eladásai szeptemberhez képest a Fordnál 60 százalékkal csökkentek. Az év első tíz hónapjában 1,6 millió elektromos autó fogyott a térségben, ami 4 százalékos növekedés az előző évhez képest, a trendet is figyelembe véve a vizsgált régiók közül egyedüliként Észak-Amerikában csökkenhetnek az elektromos autók eladásai.

Pedig a világ többi részén az év első tíz hónapjában ugyan mindegyik fentebb említett régiónál kevesebb, 1,3 millió elektromos autót adtak el, ám azt is érdemes megjegyezni, hogy a növekedés üteme itt volt a leggyorsabb, 48 százalékkal több villanyautó állt ugyanis forgalomba.

Könnyen lehet tehát, hogy a három nagy autópiacon kívüli eladások az év végére megelőzik az észak-amerikaiakat. Mindez arra is utal, hogy az elektromos járművek terjedése csak az Egyesült Államokban akadhat el, a világ többi része folytatja az átmenetet.

Kezdőlap    Gazdaság    Napokon belül lakat kerül egy patinás német autógyárra

autógyártás

ford

németorszás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áll a bál a CDU-ban Michael Kretschmer „robbantása” után

Áll a bál a CDU-ban Michael Kretschmer „robbantása” után
Rendkívüli vita kezdődött a kormánykoalíció legerősebb pártjában, a kereszténydemokrata CDU-ban arról, hogy támaszkodhat-e Németország a jövőben ismét az orosz kőolajra, illetve földgázra. A vitát a szászországi tartományi miniszterelnök robbantotta ki, aki egy lehetséges ukrajnai tűzszünet után a „hajdani” orosz szállítások felújítását sürgette.
Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Marco Rossi azt mondta vasárnap, hogy nehéz most a jövőre gondolni, s ebben egyrészt igaza van, másrészt a mondat talán többféleképpen is értelmezhető. De az élet, bármennyire is fájó a kiesés, nem áll meg. Mit hozhat a válogatottnak 2026?
 

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Donald Trump amerikai elnök várhatóan hamarosan aláírja azt az Oroszországgal szembeni szankciós csomagot, mellyel súlyos büntetővámokkal tudja terhelni azokat az országokat, melyek továbbra is orosz energiahordozókat vásárolnak - értesült több amerikai portál. Súlyosbodok a korrupciós botrány Ukrajnában: a legnagyobb ellenzéki politikai erő már Zelenszkij elnök távozását követeli. A fronton Ukrajna példátlan támadást hajtott végre: felrobbantották Donyeck két legnagyobb, orosz megszállás alatt álló hőerőművét, ezzel a térségben elment az áram. A fronton Pokrovszk ostroma a végéhez közelít: az orosz erők gyakorlatilag teljesen elfoglalták a közép-donyecki települést. Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk

Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk

A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Google boss warns 'no company is going to be immune' if AI bubble bursts

Google boss warns 'no company is going to be immune' if AI bubble bursts

The AI boom has been an "extraordinary moment" but a subsequent bust would affect every company, CEO Sundar Pichai told the BBC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 20:22
Nagyot menetel az AutoWallis
2025. november 17. 17:46
Megújította vezető testületeit az MBH Bank
×
×
×
×