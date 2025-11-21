ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.57
usd:
333.03
bux:
106813.41
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Olajtermelés és -finomítás Oroszországban.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Hortay Olivér a másodlagos olajszankciókról: nem lesznek annyira szigorúak, Magyarország is megnyugodhat

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk
ELŐZMÉNYEK

Péntektől érvényesek az Oroszországgal szemben kivetett amerikai olajszankciók. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint azonban még nagyon sok a kérdőjel, kevés információ áll a közvélemény rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen hatásai lehetnek az intézkedéseknek. A nyersolaj világpiaci ára egyelőre nem emelkedett, a legfőbb piaci szereplők pedig abban reménykednek, hogy az amerikaiak nem lesznek annyira szigorúak a másodlagos szankciók kapcsán.

Hivatalosan pénteken léptek életbe az amerikai olajszankciók, ugyanakkor Washington néhány, az ellátásbiztonságot döntően befolyásoló mentességet is engedélyezett, hogy a Lukoil és a Rosznyefty orosz olajtermelő vállalatokat érintő szigorú korlátozások miatt ne álljanak le olyan kulcsfontosságú infrastruktúrák, mint például a kazahsztáni olajvezeték, a több mint ötezer töltőállomásból álló Lukoil-hálózat vagy a burgaszi finomító.

Hortay Olivér az InfoRádióban úgy fogalmazott, jelenleg elég sok a bizonytalanság az amerikai intézkedésekkel kapcsolatban. Véleménye szerint talán az a legfőbb kérdés, hogy a washingtoni adminisztráció mennyire fogja komolyan venni a másodlagos szankciókat, ugyanis már a bejelentéskor is „ez keltette a legnagyobb félelmet a piaci szereplőkben”. A közgazdász emlékeztetett, hogy az amerikai kormányzat csak két orosz olajtermelő vállalatot szankcionált: a Lukoilt, ami magánkézben van, illetve az állami tulajdonban lévő Rosznyefty vállalatot. Ez a két társaság a felelős az orosz nyersolajexport meghatározó részéért, és nagyon kiterjedt cégháló van alattuk, akár a leányvállalatok, akár a beszállítók tekintetében.

A másodlagos szankciók elméletileg azokat a partnereket is érintik, amelyek kapcsolatba lépnek a két említett óriáscéggel. Az elmúlt napok fejleményei alapján azonban úgy tűnik, lehetnek kivételek is bizonyos vállalatok, üzemeltetők esetében, amelyeknek közvetlenül van kapcsolódásuk a Lukoillal vagy a Rosznyeftyvel. Az említett kazahsztáni és bolgár infrastruktúra ennek lehet a haszonélvezője, ugyanakkor a szakértő szerint még nagyon sok a kérdőjel, és kevés információ áll a közvélemény rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen hatásai lehetnek a másodlagos szankcióknak.

Hortay Olivér megjegyezte: a következő időszakban még inkább érdemes lesz figyelni a piaci folyamatokat, de

sokatmondónak nevezte, hogy egyelőre a nyersolaj világpiaci ára nem igazán mozdult el.

Emlékeztetett, hogy a szankciók bejelentésekor volt egy jelentős, 8-9 százalékos növekmény. Akkor a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 60 dollár feletti szintről felszaladt 67-68 dollárra, a következő néhány napban viszont a korrekció miatt visszaesett 63 dollárra, és ez a szint azóta lényegében állandósult. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője ezek alapján arra következtet, hogy a piaci szereplők nem számolnak jelentős mennyiségi kieséssel.

Donald Trump a szankciók bejelentésekor elmondta azt is, reméli, minél előbb ki lehet majd vezetni ezeket az intézkedéseket. Hortay Olivér szerint az amerikai elnök ezzel arra utalt, hogy nem ártó szándék vezérelte, hanem az a célja, hogy minél előbb tárgyalóasztalhoz ültesse a feleket az orosz–ukrán háború ügyében. A közgazdász szerint az elmúlt napok fejleményei azt mutatták, hogy még a vártnál is korábban megtörténhet ez, és a piaci szereplők magatartása is ehhez igazodik, így

egyre inkább az a vélemény válik hangsúlyossá a nyilvánosságban, hogy az amerikaiak „nem lesznek annyira szigorúak a másodlagos szankciók kapcsán”.

A Washington által a napokban kiadott mentességi körben Magyarország nem szerepel. Hortay Olivér szerint ennek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, mert az első körben olyan piaci szereplők

érintettek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a két nagy orosz vállalathoz. A szakértő úgy fogalmazott, a washingtoni megállapodás előtt Magyarország számára az jelentette a veszélyt, hogy a másodlagos szankciók közvetve akár negatív hatást is gyakorolhatnak hazánkra. Tulajdonképpen hasonló helyzet állt elő, mint amikor 2024-ben Ukrajna szankciókat vetett ki a Lukoilra és leányvállalataira. A közgazdász emlékeztetett, hogy akkor sem a Lukoilt ért intézkedés okozhatott volna problémát a magyar ellátásban, hanem annak egyik leányvállalata, a Litasco helyzete volt fontos magyar szemszögből.

A Litasco most nem került fel arra az amerikai adminisztráció által október végén közzétett listára, ami a szankcionált cégeket tartalmazta. Hortay Olivér szerint Magyarország számára kellő biztosítékot jelent, hogy Donald Trump megígérte Orbán Viktornak a magyar miniszterelnök washingtoni látogatásakor, hogy a szankciók „nem érnek le olyan mélységekig az értékláncokban”, amelyek érinthetnék a Barátság kőolajvezetéken vagy Török Áramlat gázvezetéken érkező szállítmányokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Hortay Olivér a másodlagos olajszankciókról: nem lesznek annyira szigorúak, Magyarország is megnyugodhat

oroszország

egyesült államok

szankció

olaj

mentesség

szállítmány

hortay olivér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: ebbe a jelenlegi ukrán vezetés egyszerűen nem mehet bele

Bendarzsevszkij Anton: ebbe a jelenlegi ukrán vezetés egyszerűen nem mehet bele

Ha a mostani béketervre Kijevnek fix csomagként kell rábólintania, akkor nemet fog mondani, de van olyan megoldás, amellyel el lehet jutni az elfogadásig – erről beszélt az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Kaja Kallas: az EU támogatja az igazságos és tartós ukrajnai békéhez vezető terveket

Volodimir Zelenszkij már tárgyalna Donald Trump keményen bírált béketervéről

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos bejelentést tett Lázár János

Fontos bejelentést tett Lázár János

A MÁV többségi részesedést szerez a felszámolás alatt álló Dunakeszi Járműjavítóban – jelentette be Szolnokon Lázár János. A miniszter új motorvonatok beszerzéséről és a budapesti HÉV-vonalak átfogó megújításáról is beszámolt a szolnoki eseményen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat

Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat

Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia yet to receive anything official from US on peace plan, Kremlin says

Russia yet to receive anything official from US on peace plan, Kremlin says

The draft provisions come across as heavily slanted towards Moscow, but Volodymyr Zelensky says he is ready to work with the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 10:00
Ismerős név közeledik az MNB-alelnöki székhez
2025. november 21. 09:51
Újabb kedvezőtlen adatok a magyar gazdaságról – grafikonok
×
×
×
×