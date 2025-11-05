Még egy üzletlánc zár be az ünnepi roham tetőpontján

A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit – közölte a cég az InfoStarttal. A lépés célja, hogy a rendkívül forgalmas adventi időszak után a dolgozók pihenhessenek és feltöltődhessenek és családjuk körében tölthessék az ünnepeket.

A karácsony előtti hetek a kiskereskedelem legintenzívebb időszakai közé tartoznak, ezért a vállalatnál hagyománnyá vált, hogy szenteste napján nem nyitnak ki az áruházak. A JYSK üzletei december 22-én és 23-án még a szokásos nyitvatartás szerint várják a vásárlókat, majd az ünnepek után december 27-én nyitnak ki ismét.