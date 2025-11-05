ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 5. szerda Imre
Trump–Putyin-csúcs
Nyitókép: Unsplash

Még egy üzletlánc zár be az ünnepi roham tetőpontján

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Rossmann után a JYSK is bejelentette, hogy december 24-én nem tartja nyitva üzleteit, hogy a dolgozók a családjukkal tölthessék az ünnepet.

A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit – közölte a cég az InfoStarttal. A lépés célja, hogy a rendkívül forgalmas adventi időszak után a dolgozók pihenhessenek és feltöltődhessenek és családjuk körében tölthessék az ünnepeket.

A karácsony előtti hetek a kiskereskedelem legintenzívebb időszakai közé tartoznak, ezért a vállalatnál hagyománnyá vált, hogy szenteste napján nem nyitnak ki az áruházak. A JYSK üzletei december 22-én és 23-án még a szokásos nyitvatartás szerint várják a vásárlókat, majd az ünnepek után december 27-én nyitnak ki ismét.

Kezdőlap    Gazdaság    Még egy üzletlánc zár be az ünnepi roham tetőpontján

kereskedelem

karácsony

szenteste

december 24

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

Bajnokok Ligája: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, ezzel győzött a Liverpool a Real Madrid ellen

Bajnokok Ligája: Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, ezzel győzött a Liverpool a Real Madrid ellen

Szoboszlai Dominik is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában a Real Madrid ellen. Sokak szerint elvettek Szoboszlaitól egy tizenegyest, de Kovács István játékvezető és a VAR másképp döntött. Aztán a magyar sztár egy gólpasszal kárpótolta magát, ezzel 1-0-ra győzött a Liverpool. 21 órától hét BL-mérkőzést játszottak Európa-szerte.
 

Simán győzött Prágában az Arsenal, ilyen fiatal játékos még sosem lépett pályára a Bajnokok Ligájában

Szoboszlai Dominik kedd este más szájízzel várta a Real Madridot, mint egy éve

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Megdöbbentő számok a magyar egészségügyből: az orvosok fele nem volt a munkahelyén

Megdöbbentő számok a magyar egészségügyből: az orvosok fele nem volt a munkahelyén

Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Kórházszövetség budapesti szakmai rendezvényén ismertette az egészségügy modernizációjának terveit. Szerinte Magyarország rendelkezik azokkal az alapokkal, amelyek az európai élvonalba emelhetik az ellátást, ehhez azonban egységes minőségirányításra és a digitális eszközök széles körű használatára van szükség.

Újabb SZÉP-kártya változás élesedik még 2025-ben: így még a karácsonyi bevásárlás is könnyebb lehet - Itt a hideg élelmiszer lista

Újabb SZÉP-kártya változás élesedik még 2025-ben: így még a karácsonyi bevásárlás is könnyebb lehet - Itt a hideg élelmiszer lista

SZÉP kártya változás 2025: így használható a SZÉP kártya élelmiszer vásárlásra, ezek az ételek szerepelnek a hideg élelmiszer listán és ezek a SZÉP kártya elfogadóhelyek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

The self-described democratic socialist's win in America's biggest city caps a remarkable rise, after a campaign focused on the cost of living.

2025. november 4. 19:28
Szakértő: a magas árak elriasztják a lakásvásárlókat
2025. november 4. 16:53
Ingatlanpiac – „innen már csak felfelé vezethet az út”
