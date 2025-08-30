December 24. munkaszüneti nap? – így áll most a nagy kérdés

A Jobbik elnöke, Adorján Béla így érvelt az új munkaszüneti nap terve mellett: „Legalább erre a napra megszűnik Magyarországon a bérrabszolgaság, és újra helyreáll az emberi méltóság rendje, mert nem azért születtünk a Földre, hogy dolgozhassunk, hanem azért dolgozunk, hogy megélhessük az emberi létünknek minden örömét és szentségét."

A pártelnök emlékeztetett arra, hogy

nem Magyarország lenne az első állam, amely munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét.

„Néhány szomszédunk és távolabb lévő ország már bebizonyította, hogy ez a nap szent, sérthetetlen és mindenekelőtt az emberiség legnagyobb ünnepe. Csehországban, Bulgáriában és Szlovákiában már munkaszüneti nap december 24.”

A Jobbik az Országgyűlésben is sokszor felvetette már ezt az ötletét. A kormány nevében Fónagy János államtitkár rendre ezt válaszolta: „A munkanapok számának idő előtti, alapvető gazdasági érdekeket sértő csökkentése

nem jó az országnak, nem jó a gazdaságnak, nem jó a családoknak,

ezért a szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítását mi egy komoly megfontolást érdemlő javaslatnak tartjuk, melynek idejét, bevezetésének módját kellő alapossággal vizsgáljuk továbbra is, figyelembe véve az ország teherbíró képességét.”

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség álláspontját Neubauer Katalin főtitkár ismertette az InfoRádióban. „Most nem időszerű a törvényi szabályozás. Most sem kötelező nyitva tartani a kereskedelmi egységeket. Az ünnepi nyitva tartást minden vállalkozás, minden hálózat saját lehetőségéhez mérten szervezi, és ezt így kommunikálja. Volt, aki már évek óta 24-én zárva tartott, vagy aki délben már bezárta az üzletet, de azt is tudomásul kell venni, hogy nagyon sok olyan dolgozó van, aki örül az ünnepi pótléknak, és nagyon sok olyan kolléga van, aki a szabadnapján csak ekkor tud menni például más kereskedelmi egységbe ünnepi bevásárlásokat eszközölni. Ez tehát

sokkal árnyaltabb dolog, mint kijelenteni, hogy három napig folyamatosan legyenek zárva az üzletek.”

A Jobbiknak most december 23-ig kell összegyűjtenie 200 ezer érvényes támogató aláírást, hogy jövőre népszavazást lehessen tartani december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról.