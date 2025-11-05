Jön a nagy nyitás a Facebookon

Frissítette a Meta a Facebook-csoportokra vonatkozó működési szabályokat, így az adminisztrátoroknak lehetőségük van arra, hogy az eddig privát státuszban lévő csoportok is nyilvánossá váljanak.

A Meta ígérete szerint ha egy admin a privát csoportot nyilvánosra állítja, az ott zajló beszélgetések továbbra is láthatatlanok maradnak a nem tagok számára - írja a hvg.hu.

A megoldás azt a célt szolgálja, hogy a csoportok nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Az adminisztrátorok gyakran privát beállítással indítanak el egy csoportot, ám egy idő után kiderül, hogy sokkal nagyobb elérhetőséget jelentene számukra, ha az nyilvános státuszt kapna.

Ez a frissítés lehetővé teszi a Facebook-csoportok számára, hogy bővítsék elérhetőségüket anélkül, hogy a nulláról kellene nyilvános csoportot indítaniuk, vagy a tagok korábbi bejegyzéseit láthatóvá kellene tenniük.

A Meta szerint a csoport adatvédelmi beállításait a Facebook Beállítások oldalán lehet módosítani.

Amikor egy adminisztrátor nyilvánosra módosítja a privát státuszt, az összes többi adminisztrátor értesítést kap a változásról, és három napjuk van a változtatás felülvizsgálatára és az átalakítás visszavonására.