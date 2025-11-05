ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.85
usd:
337.74
bux:
0
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

Vendégszerző

Tíz éve még Ausztrália volt az amerikai tőke fókuszában, ma viszont Közép-Európa felé fordul a reflektor. Pénteken Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján olyan megállapodások születhetnek, amelyek új korszakot nyithatnak a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatokban. Ha a forgatókönyv beválik, Magyarország a high-tech beruházások új célpontja lehet, ahol a dollár nemcsak fizetőeszköz, hanem bizalmi szavazat is.

  • Az Egyesült Államok és Ausztrália közötti 2005-ös szabadkereskedelmi egyezmény hatalmas befektetési boomot indított el
  • Hasonló gazdasági ugrás előtt állhat Magyarország, ha a pénteki Trump–Orbán-megállapodás megnyitja az utat új amerikai befektetések előtt
  • Az amerikai cégek már ma is több mint 100 000 magyar dolgozót foglalkoztatnak
  • A jövő tétje nem pusztán a pénz, hanem a tudás

A kenguruk és a dollár

Sydney, 2005. január 1-jén. Aznap nemcsak a tűzijáték fényei borították aranyba a kikötőt, hanem az első napja volt az Ausztrália és az USA közötti szabadkereskedelmi egyezménynek is. Az amerikaiak ekkor léptek be igazán az ausztrál gazdaság színpadára. Nem cowboykalapban, hanem öltönyben, laptopokkal és befektetési szerződésekkel.

A következő évtizedben több mint 330 000 jól fizetett állás született, a kutatás-fejlesztésbe évi egymilliárd ausztrál dollárt öntöttek. Az USA-ból érkező tőke gyorsan és bőségesen áramlott a kontinensre.

2015-re Ausztrália az egyik legsikeresebb amerikai befektetési célország lett. Nemcsak pénzt, hanem tudást, technológiát és önbizalmat is importált. A tőkehullám egyszerre sodró és felemelő jelenség volt, és magasba emelte az ausztrál gazdaságot.

Felkészül Közép-Európa

Az amerikai tőkebefektetők figyelme most pénteken egy másik régió felé fordulhat. A vizsla tekintetek Budapestre összpontosítanak.

Donald Trump és Orbán Viktor pénteki találkozója nem üres diplomáciai gesztus. Valószínű, hogy olyan megállapodások születnek, amelyek új fejezetet nyitnak az amerikai befektetések történetében Magyarországon.

A helyzet ismerős. 2005-ben Ausztrália stabil intézményi környezetet, képzett munkaerőt és világos szabályokat kínált. És az amerikai cégek rá is haraptak a lehetőségre.

2025-ben Magyarország hasonló előnyökkel csalogat. Alacsony társasági adó, fejlett infrastruktúra, az európai piacra való közvetlen belépés. És ami legalább ilyen fontos, politikai nyitottság az ipari partnerségre.

Már most is több mint 100 000 magyar dolgozik amerikai vállalatoknál. A Jabil, a Flextronics, a GE Aviation Hungary, az Alcoa, a Morgan Stanley, a Citi, az ExxonMobil vagy a Procter & Gamble mind-mind a magyar gazdaság motorjai közé tartoznak.

Ezek a cégek nem pusztán pénzt hoznak, hanem vállalati kultúrát, üzleti modelleket, modern szaktudást, finomhangolt menedzsment módszereket is. És annak a lehetőségét, hogy a magyar fiatalok itthon szerezhessenek nemzetközi tapasztalatokat, miközben versenyképes fizetést kereshetnek.

A legfőbb érték a tudás

A modern gazdaság már nem csavarhúzóval épül, hanem kódsorokkal és mikroszkópokkal. Az amerikai tőke számára a járműipari elektronika, a szoftver- és IT-központok, valamint a biotechnológia jelentik a legnagyobb lehetőséget.

Ezek nemcsak munkahelyet, hanem identitást is teremtenek. A mérnök, aki tegnap még alvállalkozói szerződést írt, holnap már a mesterséges intelligencia fejlesztésén dolgozik.

Ha a magyar állam ügyesen kombinálja az adókedvezményeket és a K+F-támogatásokat, akkor ez a tudás nem elszívja, hanem itthon tartja az agyakat. És akkor nem beszéltünk a multiplikátor-hatásokról. Egy high-tech beruházás ugyanis akár tíz másikat indíthat el, a programozóktól a takarítókig.

A geopolitika finom nyelve

A globális gazdaság ma nem háborúkban, hanem beruházási döntésekben méri az erőviszonyokat. Aki befektet, az nemcsak pénzt, hanem bizalmat ad. Az amerikai cégek Magyarországon már eddig is a Nyugat legláthatóbb nagykövetei voltak

Az ExxonMobil nem tankokkal, hanem könyvelési szoftverekkel érkezett. A Morgan Stanley nem követeléseket, hanem matematikai modelleket hozott.

Ha pénteken megszületnek az új egyezmények, azok egy új digitális selyemút első magyar mérföldköveit jelenthetik. Lehet, hogy a jövőben Debrecen nemcsak az Alföld fővárosa lesz, hanem az amerikai AI-fejlesztés európai bástyája is.

A tőke lelke

A pénz, amit oly gyakran vádolnak ridegséggel, valójában az egyik legérzelmesebb teremtmény. Oda megy, ahol szeretik. Ausztráliában a szabadság, Magyarországon a kreativitás és a rugalmasság csábítja.

Ha Donald Trump és Orbán Viktor pénteken valóban megállapodik, akkor nemcsak dollármilliók, hanem új lehetőségek is jönnek az országba. Lehetőségek, és bizalom. Hiszen egy befektetés nem más, mint a bizalom gazdasági nyelvre fordított változata.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

Kezdőlap    Gazdaság    A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

egyesült államok

gazdaság

orbán viktor

donald trump

kelet-európa

tőke

high tech

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondta Brüsszel: megvan, ki csatlakozhat legközelebb az Európai Unióhoz

Kimondta Brüsszel: megvan, ki csatlakozhat legközelebb az Európai Unióhoz

Az utóbbi hónapokban egyre több jel utalt arra, hogy a Nyugat-Balkánról kerülhet ki az unió 28. tagállama. Amellett, hogy az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen nemrég személyesen igyekezett befektetőket vonzani a térségbe, a háborútól fizikailag messze lévő, apróbb országok viszonylag könnyen tudnak megfelelni a csatlakozási feltételeknek, ha akarnak, és méretüknél fogva az uniós támogatások egyensúlyára sem lennének jelentős hatással. Eközben az orosz jelenléttől legjobban szenvedő országok hatalmas nyomás alatt dolgoznak reformjaikon, de Magyarország áldása nélkül hivatalosan nem léphetnek a következő szakaszba. Ennek ellenére a biztosok arra sarkalják Moldovát és Ukrajnát is, hogy folytassák a munkát, hiszen csatlakozásuknak stratégiai jelentősége lenne, és a bővítés mai napig az EU legerősebb geopolitikai eszköze.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly leállás jön a Magyar Postánál: ekkor lesz, rengeteg szolgáltatást érint

Komoly leállás jön a Magyar Postánál: ekkor lesz, rengeteg szolgáltatást érint

A Magyar Posta informatikai karbantartást hajt végre november közepén, ez jelentős szolgáltatási korlátozásokkal és módosított nyitvatartással jár majd számos postahivatalban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrats have also won governor races in Virginia and New Jersey as Californians voted to redraw election maps.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 06:59
Nyugdíjmegtakarítás – 15 százalék feletti bővülés jött össze
2025. november 5. 05:48
Jön a nagy nyitás a Facebookon
×
×
×
×