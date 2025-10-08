Van már olyan európai ország, ahol nincs infláció

2025 augusztusában 2 százalékos volt az euróövezeti éves inflációs ráta, ez a júliusi adathoz képest nem jelent változást. Az Európai Unióra vetített áremelkedési ütem 2,4 százalékos volt, ez szintén stabil júliushoz képest – jelentette az Eurostat.

Az országok szintjén a legalacsonyabb inflációt Cipruson mérték, ahol az árak egy tizedszázalékot sem nőttek vagy csökkentek, az éves infláció 0,0 százalék volt. Franciaországban 0,8 százalékos, Olaszországban 1,6 százalékos áremelkedési ütemet mértek.

A legmagasabb inflációs értékeket Romániában (8,5 százalék), Észtországban (6,2 százalék), és Horvátországban (4,6 százalék) mérték. Magyarországon 4,2 százalék volt az éves infláció, mint a lenti grafikonon is megfigyelhető.

Az euróövezeti inflációt legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágulása hajtotta, ez 1,44 százalékpontot adott hozzá. Szintén hozzájárult az áremelkedéshez az élelmiszer, alkohol és dohánytermék kategóriája (0,62 százalékpont), és az ipari termékek (0,18 százalékpont). Az energia árcsökkenése viszont 0,19 százalékponttal vitte lejjebb az inflációt.

Ezeket a kategóriákat tekintve, az Európai Unióra vetítve látható, hogy legjobban az élelmiszer, alkohol, dohány kategóriájában nőttek az árak, 4 százalékkal. A szolgáltatások tekintetében 3,4 százalékos növekedés volt megfigyelhető. Az ipari termékek (kivéve az energia) 0,9 százalékkal drágultak. Az energia ára viszont 1,2 százalékkal csökkent. Magyarországon a szolgáltatások ennél az átlagnál jelentősen jobban drágultak, mint a grafikonon is látható.

A 2025 szeptemberére vonatkozó éves áremelkedési ütem az eurózónában várhatóan enyhe emelkedéssel 2,2 százalék lesz, az Eurostat október elsejei gyorsbecslése szerint. Az előrejelzés szerint a szolgáltatások drágulnak legjobban, amelyet szorosan követni fog az élelmiszer, alkohol, dohánytermék kategóriája. A teljes adatok október 17-én várhatóak.