ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.79
usd:
337.59
bux:
101811.05
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
EU-zászlók az Európai Központi Bank (EKB) frankfurti székházánál a bank Kormányzótanácsának kamatdöntő ülése napján, 2022. december 15-én. A testület 50 bázisponttal megemelte az irányadó kamatot, és döntött a mennyiségi szigorítás elindításáról is. Az EKB szerint az éves átlagos euróövezeti infláció 2022 és 2024 között a korábbi előrejelzéseknél magasabban alakul, míg a GDP-növekedés a vizsgált időszakban csak 2022-ben haladja meg a korábbi prognózist.
Nyitókép: MTI/EPA/Andre Pain

Van már olyan európai ország, ahol nincs infláció

Infostart

Nem változott augusztusban az euróövezeti éves inflációs ráta, ami pedig Cipruson történt, arra alig van példa.

2025 augusztusában 2 százalékos volt az euróövezeti éves inflációs ráta, ez a júliusi adathoz képest nem jelent változást. Az Európai Unióra vetített áremelkedési ütem 2,4 százalékos volt, ez szintén stabil júliushoz képest – jelentette az Eurostat.

Az országok szintjén a legalacsonyabb inflációt Cipruson mérték, ahol az árak egy tizedszázalékot sem nőttek vagy csökkentek, az éves infláció 0,0 százalék volt. Franciaországban 0,8 százalékos, Olaszországban 1,6 százalékos áremelkedési ütemet mértek.

A legmagasabb inflációs értékeket Romániában (8,5 százalék), Észtországban (6,2 százalék), és Horvátországban (4,6 százalék) mérték. Magyarországon 4,2 százalék volt az éves infláció, mint a lenti grafikonon is megfigyelhető.

Az euróövezeti inflációt legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágulása hajtotta, ez 1,44 százalékpontot adott hozzá. Szintén hozzájárult az áremelkedéshez az élelmiszer, alkohol és dohánytermék kategóriája (0,62 százalékpont), és az ipari termékek (0,18 százalékpont). Az energia árcsökkenése viszont 0,19 százalékponttal vitte lejjebb az inflációt.

Ezeket a kategóriákat tekintve, az Európai Unióra vetítve látható, hogy legjobban az élelmiszer, alkohol, dohány kategóriájában nőttek az árak, 4 százalékkal. A szolgáltatások tekintetében 3,4 százalékos növekedés volt megfigyelhető. Az ipari termékek (kivéve az energia) 0,9 százalékkal drágultak. Az energia ára viszont 1,2 százalékkal csökkent. Magyarországon a szolgáltatások ennél az átlagnál jelentősen jobban drágultak, mint a grafikonon is látható.

A 2025 szeptemberére vonatkozó éves áremelkedési ütem az eurózónában várhatóan enyhe emelkedéssel 2,2 százalék lesz, az Eurostat október elsejei gyorsbecslése szerint. Az előrejelzés szerint a szolgáltatások drágulnak legjobban, amelyet szorosan követni fog az élelmiszer, alkohol, dohánytermék kategóriája. A teljes adatok október 17-én várhatóak.

Kezdőlap    Gazdaság    Van már olyan európai ország, ahol nincs infláció

európai unió

infláció

euróövezet

eurostat

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

2002-ig visszatekintve idén szeptemberben a második legmagasabb hiányát termelte meg a költségvetés – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gyorstájékoztatójából. A központi alrendszer 303 milliárd forintos mínusszal zárt a ebben a hónapban, ezzel a teljes éves deficit elérte a 3330 milliárd forintot – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Csiki Gergely.
Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Kövér László, az Országgyűlés elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a magyar szuverenitás jelentőségéről, a belpolitikai ellenfelekről, valamint a globális háttérhatalmak befolyásáról a közép-európai régióban.
 

Alapjogokért Központ: a szeptembert is a Fidesz nyerte, a Tisza nem tudja visszavenni a napirend irányítását

Korán jön a Kormányinfó

Szijjártó Péter két új, vállalkozásokat támogató intézkedést jelentett be

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája – mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat

Lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája – mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat

Már javában zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2025, ahol olyan nagyágyúk járják körül a magyar energiaipar jelenlegi helyzetét és legégetőbb kihívásait, mint Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mátrai Károly MVM-vezér és Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Cikkünk percről percre frissül a konferencia legújabb megszólalásaival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB

Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB

Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták - meglepő adatok Európából és itthonról is!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

The Skeik building, in a quiet road in western Gaza City, has seen many families pass through it since the war began.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 18:10
Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal
2025. október 8. 16:46
Lantos Csaba: Paks II meg fog épülni
×
×
×
×