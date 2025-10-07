ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
333.28
bux:
100167.8
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay

Közbelépett a kormány, jön a fordulat az Alföldi Tejnél

Infostart

Megkezdődnek a tárgyalások az Alföldi Tej Kft. és a Magyar Állam között a tejipari vállalat felvásárlásáról - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptember 16-án tiltotta meg a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását, mivel az ügylet veszélyeztette volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságát – emlékeztetett a tárca. A tejipari cég szeptember 29-én írásban is közölte a Nemzetgazdasági Minisztériummal a taggyűlési döntést, amely szerint a vállalat 100 százalékos üzletrészét a társaság tagjai felajánlják megvételre a Magyar Államnak ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezték értékesíteni. Az adásvételt megalapozó tárgyalások a következő napokban megkezdődnek – közölték hétfőn.

Hangsúlyozták, hogy a kormány számára a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, ebben kiemelt szerepe van a stratégiai jelentőségű tejágazatnak, amely ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. A kormány célja az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel.

Az állami felvásárlás megvalósítása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik – írta a minisztérium, hozzátéve, hogy

az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja.

A Magyar Állam biztosítani szeretné, hogy az ismert, jó minőségű termékcsalád árucikkei továbbra is megfizethető áron legyenek elérhetők a boltok polcain. A Nemzetgazdasági Minisztérium szándéka, hogy a felvásárlás minél gyorsabban megtörténjen, és a külföldi felvásárlás megtiltása miatt ne szenvedjenek hátrányt a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodók.

Kezdőlap    Gazdaság    Közbelépett a kormány, jön a fordulat az Alföldi Tejnél

tárgyalás

alföldi tej

tejipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

A dollárral és az euróval szemben is erős héten van túl a forint, a hazai fizetőeszköz mindkét devizával szemben egy százalék körül erősödött. Az InfoRádiónak nyilatkozó elemző enyhe forintgyengülésre, de továbbra is 400 alatti euróárfolyamra számít.
Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.
 

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Flamingókkal is támadja Ukrajna Oroszországot

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota

Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota

Autópályára zuhant egy mentőhelikopter a kaliforniai Sacramento keleti részén. A fedélzeten tartózkodó három személy súlyosan megsérült.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliók bukták el egy nap alatt? - Vérzett a magyar tőzsde, de jön a fordulat?

Milliók bukták el egy nap alatt? - Vérzett a magyar tőzsde, de jön a fordulat?

Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) - véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attack

Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attack

The UK PM describes pro-Palestinian rallies, planned to mark the second anniversary of Hamas's attack on Israel, as "un-British".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 09:12
Továbbra is visszaesésben az ipari termelés
2025. október 7. 07:45
Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig
×
×
×
×