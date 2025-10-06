ARÉNA - PODCASTOK
Műegyetemi Állásbörze lesz október 14-15-én

Infostart / MTI

Több mint 100 kiállító 800 állásajánlata közül lehet válogatni rendezvényen - közölte az esemény szervezője, a Műegyetem Hallgatói Kft.

Orbán Balázs, a Műegyetem Hallgatói Kft. ügyvezetője elmondta, a nagy állásbörzék már többnyire az online térbe költöztek, ők azonban úgy látják, hogy a jövő mérnökeit és a munkáltatókat személyesen kell összehozni. A szervezők tapasztalatai szerint a hallgatók már nem pusztán állást keresnek, hanem élményközpontú, kötetlenebb munkahelyi környezetet. Az egyetemi évek elején tudatosan kezdik építeni pályájukat, kevesebb kötöttséget szeretnének és digitális tudásukkal komoly értéket képviselnek a piacon.

2025 elején a friss diplomások átlagos nettó bérigénye 383 ezer forint volt, ami csaknem 30 százalékos emelkedés egy év alatt. A legmagasabb béreket az informatikai és természettudományos területeken várják:

egy szoftvermérnök bruttó 600-700 ezer forinttal, míg egy matematikus akár 900 ezer forint feletti kezdőfizetéssel is számol.

A műegyetemi diploma értékét a piac is visszaigazolja, hiszen az Oktatási Hivatal Diplomás Pályakövetési Rendszerének adataiból kiderül, hogy az átlagnál gyakran sok tízezerrel több bruttó bérre számíthat, aki BME-s diplomát tud felmutatni, sőt a különbség esetenként akár százezres nagyságrendű is lehet.

Charaf Hassan, a BME rektora a közleményben megjegyezte, a Műegyetemen tanuló hallgatókból lesznek a jövő műszaki, gazdasági, természettudományos, informatikai, társadalomtudományi és pénzügyi szakemberei. Céljuk, hogy a BME a kutatásfejlesztési és innovációs kapcsolatok mellett, az új tehetségek bevonzásánál is teret kínáljon vállalati partnerei számára.

