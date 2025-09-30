ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Különböző névértékű Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) a budapesti Mammut postán 2019. november 4-én. Ezen a napon a Magyar Posta Zrt. megkezdte a MÁP Plusz értékesítését nyomtatott formában. A nyomdai állampapír hat címletben, tízezer forinttól kétmillió forintig vásárolható meg közel 2200 postai szolgáltató helyen.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Pénzeső hullik hamarosan az égből – örülhetnek az állampapírosok

Végéhez közeledik egy hároméves történet, 450 millárd forintos kifizetés érkezik. Októbertől pedig jelentős változások várhatók a kínálatban.

A 2022-es „vágtató infláció” idején dobta piacra az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) megújult termékeit, a Prémium Magyar Állampapírt, illetve a Bónusz Magyar Állampapírt. Mindkettő 10 százalékot is meghaladó évesített hozamot kínált, és nagy népszerűségre tett szert. Az utóbbi állampapír első sorozata szeptember 30-án jár le, és rekordmennyiségű pénzeső várható – írja a Portfolio.

Az első kamatperiódusban igencsak magas, évi 11,32 százalékos kamatot termelt a 2025/N sorozatszámú Bónusz Magyar Állampapír. A hároméves futamidejű termék értékesítését 2023. február 21-én zárta le az ÁKK, addigra a lakossági állampapír-portfólió közel tizedét adta a BMÁP. 2025 tavaszán 2000 milliárd forint fölé emelkedett a BMÁP összesített kintlévő állománya, mint az alábbi grafikonon is látható.

2024 végétől kezdődően jelentős átrendeződés történt a lakossági portfólión belül, a befektetők a Fix Magyar Állampapírba, illetve a Bónusz Magyar Állampapírba helyezték át a pénzeket. Az utóbbi részesedése 9 százalékról névértéken számítva mostanra duplájára, 18 százalékra emelkedett.

A mostani lejárattal ugyanakkor számottevően veszíteni fog a súlyából.

Az ÁKK szándéka, hogy mérséklődjön a lakossági portfólió kamatkockázata, tehát csökkenjen a változó kamatozású papírok súlya. A 2025/N Bónusz Magyar Állampapír az utolsó nagy lakossági tőkelejárat az évben, ezenkívül már csak kisebb összeget tartalmazó MÁP Pluszok járnak le az év során.

A mostani BMÁP-lejárat közel 450 milliárd forintos kifizetést jelent a lakossági befektetőknek – írja a Portfolio. A Magyar Nemzeti Bank 2024 végén megjelent pénzügyi stabilitási jelentésében is hasonló nagyságrendet prognosztizált a bank. Az előrejelzés megerősíti, hogy az év hátralévő részében már nem várható ekkora „pénzeső” – mint az alábbi grafikon is mutatja.

Októbertől jelentősen megújul a lakossági állampapír-kínálat. Az idén legnépszerűbbnek bizonyult FixMÁP kamata 6,5 százalékról 7 százalékra, a szintén fix kamatozású MÁP Plusz a 5,75-6,75 százalékos kamatsávról a 6,5-7,5 százalékos sávra emelkedik. A változó kamatozású papíroknál, mint a BMÁP és a PMÁP, csökken a kamatprémium.

×