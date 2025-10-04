A vártnál kevesebben költötték lakáscélra a nyugdíjpénztári megtakarításaikat

Idén jelentősen bővült az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatósága, de további módosítások is várhatók a rendszerben. Az InfoRádióban Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza elmondta: lakásvásárlásra, -felújításra, lakáshitel-törlesztésre az idei évben már fel lehet használni ezeket a megtakarításokat. A mostanáig a vártnál kevesebben nyúltak ilyen céllal a félretett pénzükhöz, 67 milliárd forintot fizettek ki a pénztárak. Az év egészére 100-120 milliárd forinttal számolnak, ami alacsonyabb, mint amitől féltek a pénztárak, hiszen tavaly még 300 milliárd forintra becsülték a távozó összeget.

Új bejelentés, hogy megváltoznak a nyugdíjpénztárak működésére vonatkozó szabályok.

A 0,8 százalékos vagyonkezelői díjat szabadabban felhasználhatják majd a pénztárak, vagyis ha nem költik el a díj egészét vagyonkezelésre, akkor ebből költhetnek másra. Növelik a tagszervezőknek fizetett jutalék mértékét, 20 százalékról maximum 50-re, ami azért fontos, mert így könnyebben be tudnak vonzani új tagokat a pénztárak. Mindemellett a tagi kilépés díja 3000 forintról 6000-re növekszik.

Regős Gábor arról is beszélt, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetőségéről egyelőre az idei évre van döntés, még nem tudni, hogy 2026-ban megmarad-e a lehetőség változatlan formában vagy esetleg módosítanak a feltételeken, esetleg megszüntetik.

A pénztárakat érintő változások várhatóan még idén életbe lépnek. Jelenleg még a javaslat társadalmi egyeztetése zajlik.