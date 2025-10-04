ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

A vártnál kevesebben költötték lakáscélra a nyugdíjpénztári megtakarításaikat

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A megtakarításokat már akár lakásvásárlásra vagy -felújításra is lehet használni, hamarosan pedig a pénztárak számára is kedvező korrekciók jöhetnek.

Idén jelentősen bővült az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatósága, de további módosítások is várhatók a rendszerben. Az InfoRádióban Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza elmondta: lakásvásárlásra, -felújításra, lakáshitel-törlesztésre az idei évben már fel lehet használni ezeket a megtakarításokat. A mostanáig a vártnál kevesebben nyúltak ilyen céllal a félretett pénzükhöz, 67 milliárd forintot fizettek ki a pénztárak. Az év egészére 100-120 milliárd forinttal számolnak, ami alacsonyabb, mint amitől féltek a pénztárak, hiszen tavaly még 300 milliárd forintra becsülték a távozó összeget.

Új bejelentés, hogy megváltoznak a nyugdíjpénztárak működésére vonatkozó szabályok.
A 0,8 százalékos vagyonkezelői díjat szabadabban felhasználhatják majd a pénztárak, vagyis ha nem költik el a díj egészét vagyonkezelésre, akkor ebből költhetnek másra. Növelik a tagszervezőknek fizetett jutalék mértékét, 20 százalékról maximum 50-re, ami azért fontos, mert így könnyebben be tudnak vonzani új tagokat a pénztárak. Mindemellett a tagi kilépés díja 3000 forintról 6000-re növekszik.

Regős Gábor arról is beszélt, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetőségéről egyelőre az idei évre van döntés, még nem tudni, hogy 2026-ban megmarad-e a lehetőség változatlan formában vagy esetleg módosítanak a feltételeken, esetleg megszüntetik.

A pénztárakat érintő változások várhatóan még idén életbe lépnek. Jelenleg még a javaslat társadalmi egyeztetése zajlik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    A vártnál kevesebben költötték lakáscélra a nyugdíjpénztári megtakarításaikat

változás

önkéntes nyugdíjpénztár

lakásvásárlás

lakásfelújítás

korrekció

regős gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül

Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül
Megkezdődött az egyelőre csak 004-es típusúnak nevezett szuperhordozó építése a kínai Dalian hajógyárban. Az új hadihajó az amerikai flotta Ford osztályának riválisa lesz, és megváltoztathatja az erőviszonyokat a Csendes-óceán térségében.
 

Kisbusz méretű léghajót tesztel a NATO – mindent látni fog

Már lóháton támadnak az orosz rohamosztagosok, és jönnek a szamarak is

Szétlőtték az oroszok az ukrán áramellátás egy részét

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

"Október 6-tól lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű hitel, amely fix 3 százalékos kamatozású" - jelentette be. A kormány dolgozik egy vállalkozási adócsökkentési programon is. Kérdésre válaszolva vallott arról is, mit szokott esténként csinálni, ha nem tud elaludni, és nyugtalanul forgolódik az ágyában; sporttal kapcsolatos.
 

VOSZ: új távlatok nyíltak a vállalkozók előtt

Orbán Viktor: Semjén Zsolt személyén keresztül az egyházra is csapást lehetett volna mérni

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas fordulat jöhet Csehországban, nagyon vezet Andrej Babiš pártja

Hatalmas fordulat jöhet Csehországban, nagyon vezet Andrej Babiš pártja

Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás. A Babiš-féle ANO utcahosszal vezet, a Fiala-féle Spolu 16 százalékponttal van lemaradva mögötte. Egyelőre úgy néz ki, hat párt, illetve pártszövetség juthat parlamentbe. Kérdés, hogy győzelme esetén Babiš mely erővel, erőkkel tud majd kormányt alakítani.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly bejelentést tett Donald Trump a gázai háborúról: végre eljöhet a vágyott béke?

Komoly bejelentést tett Donald Trump a gázai háborúról: végre eljöhet a vágyott béke?

Trump győzelemként értékelte a Hamász válaszát a tűzszüneti javaslatra, ezzel nehéz helyzetbe hozva Netanjahut.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three air strikes hit Gaza in early hours as IDF told to prepare for phase one of Trump plan

Three air strikes hit Gaza in early hours as IDF told to prepare for phase one of Trump plan

The Israeli military has said that the safety of its troops are a top priority and warns "a rapid response to neutralize any threat" may be needed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 16:52
Oeconomus: jönnek az újabb lépések a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége után
2025. október 4. 14:58
VOSZ: új távlatok nyíltak a vállalkozók előtt
×
×
×
×