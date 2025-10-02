ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Ők osztoznak 24 milliárd eurón: 15 új név a vagyonosok listáján

Infostart

A Forbes közzétette hatvanas listáját Szlovákia leggazdagabb embereiről. A 20. helyen szerepel Világi Oszkár, a dunaszerdahelyi DAC, valamint a győri ETO tulajdonosa.

A listán 15 új szereplő debütált. A 2025-ös rangsorban mindössze öt nő szerepel, közülük ketten közös vállalkozásban dolgoznak, egyikük pedig a testvérével együtt került fel a listára. „Összesen tehát csak három helyen található női vezető, ami pontosan öt százalékot jelent” – írja a Forbes alapján a parameter.sk.

A rangsor készítőinek becslése szerint a 60 leggazdagabb szlovák állampolgár összvagyona közel 24 milliárd euró, az első öt helyezett birtokolja a vagyon 40 százalékát, vagyis 9,62 milliárd eurót.

„A covid utáni évek, az ukrajnai háború, valamint az energia- és inflációs válság hatására a szlovák milliomosok nagyobb figyelmet fordítottak portfólióik diverzifikációjára, ennek köszönhetően tudtak növekedni” – teszi hozzá a Forbes.

A lista élén továbbra is Tomáš Chrenek áll, aki az Agel egészségügyi hálózat tulajdonosa és a Moravia Steel acélipari csoport társtulajdonosa. Vagyona idén is 2,25 milliárd euróra tehető. „Becsült vagyona az előző évhez képest 250 millió euróval nőtt, főként az Agel csoport értékének emelkedése miatt” – írja a Forbes.

A második helyen – hasonlóan a tavalyi évhez – a Tkáč család végzett, akiket a rangsorban az apa, Jozef és fia, Patrik képvisel. A Forbes magazin becslése szerint éves szinten mintegy 210 millió euróval növelték vagyonukat, főként a J&T Finance Group pénzügyi részlegének rekorderedményei, különösen a J&T Bank történelmi nyeresége miatt.

A harmadik helyet a Penta Investments csoport társtulajdonosa, Jaroslav Haščák és családja szerezte meg. Éves szinten több mint 200 millió euróval gyarapodott vagyonuk, amit elsősorban a Penta csoport eszközeinek rekordértékű, 4,5 milliárd eurós növekedése eredményezett – teszi hozzá a Forbes.

szlovákia

forbes

lista

gazdagok

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
