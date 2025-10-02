Fél billió dollár közelében Elon Musk vagyona

Az amerikai gazdasági lap szerint Elon Musk vagyona körülbelül 499,1 milliárd dollár, ezzel 150 milliárd dollárral haladja meg az Oracle társalapítója, Larry Ellison vagyonát. A vagyon túlnyomó részét a Tesla elektromosautó gyártó vállalatban és a SpaceX űrhajózási vállalatban tartott részvénytulajdona adja.

Elon Musk vagyonát nehezebb megbecsülni, mint más milliárdosokét, mert néhány vállalata nem jegyzett a tőzsdén. Musk portfóliójában szerepel még a közösségi média platform X, a mesterséges intelligenciát fejlesztő xAI és a neurális implantátumokat gyártó Neuralink is.

Vagyona 2024 decemberében lépte át a 400 milliárd dolláros határt, majd Donald Trump kormányában politikai szerepvállalását követően visszaesett. A vagyoni portfólióban kulcsszerepet játszó Tesla részvények árfolyama azóta visszapattant, amit a robottaxik terjedésére és a robotika növekedésére vonatkozó piaci várakozások, valamint az elektromos járművekre nyújtott szövetség ösztönzők szeptember végi lejárta előtti eladási hullám is támogatott