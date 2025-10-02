ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.04
usd:
330.92
bux:
99624.43
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elon Musk, a kormányzati hatékonysági munkacsoport (Department of Government Efficiency - DOGE) vezetője az amerikai elnök kabinetülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. március 24-én. A sapka feliratának jelentése: Trumpnak mindenben igaza volt.
Nyitókép: Samuel Corum

Fél billió dollár közelében Elon Musk vagyona

Infostart

A világon elsőként közelítette meg az 500 milliárd dollárt Elon Musk vagyon a Forbes magazin becslése szerint. Vagyona 2024 decemberében lépte át a 400 milliárd dolláros határt, majd Donald Trump kormányában politikai szerepvállalását követően csökkent jelentősen.

Az amerikai gazdasági lap szerint Elon Musk vagyona körülbelül 499,1 milliárd dollár, ezzel 150 milliárd dollárral haladja meg az Oracle társalapítója, Larry Ellison vagyonát. A vagyon túlnyomó részét a Tesla elektromosautó gyártó vállalatban és a SpaceX űrhajózási vállalatban tartott részvénytulajdona adja.

Elon Musk vagyonát nehezebb megbecsülni, mint más milliárdosokét, mert néhány vállalata nem jegyzett a tőzsdén. Musk portfóliójában szerepel még a közösségi média platform X, a mesterséges intelligenciát fejlesztő xAI és a neurális implantátumokat gyártó Neuralink is.

Vagyona 2024 decemberében lépte át a 400 milliárd dolláros határt, majd Donald Trump kormányában politikai szerepvállalását követően visszaesett. A vagyoni portfólióban kulcsszerepet játszó Tesla részvények árfolyama azóta visszapattant, amit a robottaxik terjedésére és a robotika növekedésére vonatkozó piaci várakozások, valamint az elektromos járművekre nyújtott szövetség ösztönzők szeptember végi lejárta előtti eladási hullám is támogatott

Kezdőlap    Gazdaság    Fél billió dollár közelében Elon Musk vagyona

forbes

elon musk

spacex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Már Donald Trump béketervének ismertetésekor érződött, hogy az izraeli narratíva más ahhoz képest, ahogy a legtöbb értelmezés szól, de az első lépésekhez közelebb kerültek a felek a konfliktus rendezésében – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. A külpolitikai szakértő ugyanakkor hozzátette: nem lehet tudni, hogy Benjamin Netanjahu mikor beszél az izraeli társadalomhoz, és mikor próbálja meg összezavarni a tárgyalófeleket.
Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Az Egyesült Államok fontolóra veszi, hogy Tomahawk cirkáló rakétákat szállítson Ukrajnának – közölte J.D. Vance alelnök. Ugyanakkor a német kancellár, Friedrich Merz bejelentette, hogy Berlin nagyon hamar új, nagy hatótávolságú rakétákat szállít Kijevnek.
 

Bendarzsevszkij Anton: Trump üzenete egyértelmű – Putyin jobban teszi, ha tárgyal

Három makroadatot is közölt magáról Oroszország

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszprémbe érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram

Veszprémbe érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől retteg most több millió magyar: nem tudják kivédeni, pedig fontos lenne

Ettől retteg most több millió magyar: nem tudják kivédeni, pedig fontos lenne

Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás-, vagy eladás során Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Climate activist Greta Thunberg is among activists on the Global Sumud Flotilla being taken to an Israeli port.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 09:34
Három makroadatot is közölt magáról Oroszország
2025. október 2. 06:39
Mégis jön a Mere – terjeszkedik az orosz üzletlánc a határ közelében
×
×
×
×