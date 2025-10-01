ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 1. szerda Malvin
Megvan, hova foglalnak a legtöbben online szállásközvetítő oldalakon – térkép

Infostart / MTI

Az év második negyedévében folytatódott az uniós tagországok rövid távra kiadott szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák számának növekedése az előző év azonos időszakához képest – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán.

Az uniós statisztikai hivatal jelentése szerint 2025 második negyedévében a vendégek az Európai Unióban 245,9 millió éjszakát töltöttek olyan rövid távú bérbeadásra alkalmas szálláshelyeken, amelyeket az Airbnb-n, a Bookingon vagy az Expedián keresztül foglaltak.

A vendégéjszakák száma 2025 második negyedévében 17,8 százalékkal nőtt 2024 azonos negyedévéhez képest, és 36,8 százalékkal 2023 második negyedévéhez képest.

A rövid távú szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma áprilisban 34,3 százalékkal volt több 2024 áprilisához képest, elsősorban az idén áprilisra esett húsvéti ünnepek miatt. Ezt a növekedést májusban szerényebb, 5,3 százalékos, júniusban pedig nagyobb, 18,1 százalékos növekedés követte 2024 azonos hónapjaihoz képest.

Az online platformokon keresztül lefoglalt szálláshelyek legnépszerűbb régióit ismertetve a jelentés 2025 első negyedévének feljegyzéseit közölte, amely szerint a legtöbb ilyen szállást a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken (8,8 millió éjszaka) foglalták, majd a franciaországi Rajna-Alpok régióban (8,1 millió) majd pedig a spanyolországi Andalúziában (7,7 millió). Ugyanebben a negyedévben a legkedveltebb húsz régió közül öt Spanyolországban, szintén öt Franciaországban, három Olaszországban, kettő-kettő Ausztriában és Portugáliában, valamint egy-egy régió Magyarországon, Lengyelországban és Görögországban volt.

A teljes méretű, interaktív ábra itt tekinthető meg: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/22266075/guest-nights-booked-online-platforms-january-march-2025.html/
A teljes méretű, interaktív ábra ide kattintva tekinthető meg

A jelentés szerint 2025. január elseje és március vége között Magyarországon az online platformokon a legtöbb, 1 684 172 rövid távú szállást Budapesten foglalták. A Nyugat-dunántúli régióban 64 414, a Dél-alföldi régióban 55 249, az Észak-alföldi régióban 50 187, a Dél-dunántúli régióban 43 399, az Észak-magyarországi régióban 36 198, a Közép-dunántúli régióban 27 897, végezetül a Pest vármegyéhez tartozó régióban 20 521 vendég foglalt rövid távú szállást online platformokon keresztül.

