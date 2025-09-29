ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.38
usd:
333.72
bux:
99257.44
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Több ezer hektár állami földet árverez el a kormány

Infostart / MTI

Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz, csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínál megvételre az állam a gazdáknak. Az agrártárca az intézkedéssel a kis- és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja - közölte az Agrárminisztérium (AM).

Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, bárki tehet vételi ajánlatot. Az árverések 2025. évi második ütemében csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni.

Mint közölték, az árverések lebonyolítására 2025. november 3. és november 14. között kerül sor. Ezek időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást, amelyek 2025. szeptember 29-től a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős Agrárminisztérium honlapján elérhetők (https://foldalap.am.gov.hu/arveresek).

Az árveréseket az Agrárminisztérium közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az Agrárminisztérium képviselői és közjegyzők jelenlétében.

Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az Agrárminisztérium honlapján már elérhetők.

Kezdőlap    Gazdaság    Több ezer hektár állami földet árverez el a kormány

földárverés

földvásárlás

földeladás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Az elektromos autók nemcsak hatékonyabban használják fel a meghajtáshoz szükséges energiát, hanem annak előállítása is egyre olcsóbb – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és -technológiai szakértő.
 

Sötét gyárak: okosabbak, mint gondolnánk

Villanyautó-válság: parkolópályára került a gyártás több üzemben

Gond van, segítséget kért a Volkswagen

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zöldben zártak a tőzsdék az Atlanti-óceánon innen és túl

Zöldben zártak a tőzsdék az Atlanti-óceánon innen és túl

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a részvényindexeket: a piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre. Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában végül zöldben álltak meg a vezető indexek, a tengerentúlon mérsékelt erősödéssel zárolt a nap. Eközben az arany és az ezüst is nagyot ralizott ma, előbbi kétszer is új történelmi csúcsig szökött fel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg vállalkozásnak ez lehet a nagy esélye: brutálisan meggazdagodhat, aki időben lép

Rengeteg vállalkozásnak ez lehet a nagy esélye: brutálisan meggazdagodhat, aki időben lép

A mesterséges intelligencia 2025-ben már nem csupán jövőkutatók kedvenc témája, hanem a mindennapi vállalkozói működés szerves része.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Netanyahu agree new US peace plan for Gaza and warn Hamas to accept

Trump and Netanyahu agree new US peace plan for Gaza and warn Hamas to accept

President Trump says Israel would have US backing to "destroy" Hamas if it rejects White House deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 21:36
Áttörés történt a blokklánc-technológiában
2025. szeptember 29. 19:36
Nagy István agrárminiszter: veszélyben van a teljes magyar szőlőállomány
×
×
×
×