Több ezer hektár állami földet árverez el a kormány

Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, bárki tehet vételi ajánlatot. Az árverések 2025. évi második ütemében csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni.

Mint közölték, az árverések lebonyolítására 2025. november 3. és november 14. között kerül sor. Ezek időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást, amelyek 2025. szeptember 29-től a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős Agrárminisztérium honlapján elérhetők (https://foldalap.am.gov.hu/arveresek).

Az árveréseket az Agrárminisztérium közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az Agrárminisztérium képviselői és közjegyzők jelenlétében.

Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az Agrárminisztérium honlapján már elérhetők.