Nyitókép: Unsplash

Pazarlóak a németek - állítja a berlini kormány mezőgazdasági minisztere

Infostart / MTI

Németországban évente csaknem 11 millió tonna élelmiszert dobnak ki - hívta fel a figyelmet Alois Rainer mezőgazdasági miniszter a dpa német hírügynökségnek adott nyilatkozatában szombaton, a jövő hétfőn induló, "Túl jó a kukába" országos szemléletformáló kampány előtt.

"Ezt a hatalmas, értékes erőforrás-pazarlást csak közös fellépéssel lehet csökkenteni" - hangsúlyozta Rainer. Hozzátette, hogy tárcája becslése szerint a hulladék 60 százaléka magánháztartásokból származik. A jövő héten induló figyelemfelhívó kampánnyal a német fogyasztóvédelmi szervezeteknek az a célja, hogy visszaszorítsák az élelmiszer-pazarlást a túltermelés és túlkínálat közepette.

"A szavatossági idővel ellátott élelmiszereket akár már öt nappal a lejárati idő előtt leveszik a polcokról és kidobják" - mutatott rá a fogyasztóvédelmi szervezetek országos szövetsége a honlapján kiadott közleményben. A szervezet hozzátette, hogy

a rászorulók a kukákból vesznek ki élelmiszereket Németországban, ami köztudott, noha jogilag tiltott.

Az előző kormány részleges legalizálást fontolgatott, de Németország 16 tartománya nem tudott egységes iránymutatásban megegyezni, ami a szövetségi rendszerben szükséges lenne.

A mezőgazdasági minisztérium szóvivője közölte, hogy jelenleg nincs új kezdeményezés előkészületben az ügyben.

