Mol: a horvátok másról beszélnek olajügyben

A Mol szerdán közleményben tudatta, hogy műszaki hibák miatt meghiúsultak az Adria kőolajvezeték kapacitástesztjei, amelyeknél azt vizsgálták, hogy a rendszer hosszabb ideig képes-e stabilan, maximális kapacitással működni. A Janaf azonnal válaszolt, közleményben utasította vissza az állítást, hogy műszaki hibák miatt hiúsultak meg a kapacitástesztek.

A magyar társaság csütörtöki közleményében kifejti: a szeptember 11-én kapott eredmények valóban biztatóak voltak, de az alig egy héttel későbbi teszt már teljesen más képet mutatott. "Szeptember 17-én, alig fél órával az indulás után áramkimaradást, majd az újraindítás után nyomáscsökkenést tapasztaltunk a horvát oldalon" - írta a Mol.

Ezekről a Janaf nem tett említést, pedig a hibák tovább erősítik az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos aggodalmakat - tették hozzá.

A Mol szerint együtt kell kiértékelni a pozitív és negatív tapasztalatokat ahhoz, hogy végre kiderüljön, mit tud a horvát szakasz. Nem érdemes viszont a kapacitásteszt eredményeit együtt vizsgálni egy hagyományos szállítási időszakkal: amikor a Janaf nyomáscsökkentésről beszél, valójában egy szeptember 22-i szállítást emleget, amelynek nem a kapacitás tesztelése, hanem a Mol finomítók ellátása volt a célja.

A Mol felelősséggel tartozik az egész régió stabil energiaellátásáért: nem alapozhatunk kereskedelmi és stratégiai döntéseket 1-2 órás teszteredmények alapján kalkulált éves kapacitásbecslésekre, de továbbra is nyitottak vagyunk a hosszútávú közös tesztelésre és az eredmények józan, konstruktív kiértékelésére. Az egész régió érdeke, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz: ezt alapos vizsgálatokkal és fejlesztésekkel lehet elérni - áll a magyar olajtársaság közleményében.