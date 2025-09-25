ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.41
usd:
333.2
bux:
0
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Eltűnt egy év alatt egy városnyi munkavállaló

Infostart / MTI

A KSH friss foglalkoztatottsági adatokat tett közzé.

2025 augusztusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 676 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 215 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. június-augusztusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 679 ezer volt, 36 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel, 2 millió 479 ezerre, míg a nők esetében 15 ezerrel, 2 millió 200 ezerre mérséklődött.

A KSH kiemelte: a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 503 ezren dolgoztak, 50 ezerrel kevesebben mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer volt.

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 79,2 százalékot, a nők körében pedig 71,5 százalékot mutatott.

A 2025. június-augusztusi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 115 ezer, a nőké 102 ezer volt. A ráta mindkét nem esetében 4,4 százalék volt, amely gyakorlatilag megegyezett az előző év június és augusztus közötti értékkel.

A jelentés kitér arra, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 11,1 hónap volt, a munkanélküliek 45,6 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. augusztus végén az egy évvel korábbihoz képest 1,0 százalékkal, 222 ezerre mérséklődött.

Kezdőlap    Gazdaság    Eltűnt egy év alatt egy városnyi munkavállaló

munkanélküliség

ksh

foglalkoztatottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Találkozzon végre az ukrán és az orosz elnök! - fakadt ki a finn elnök

"Találkozzon végre az ukrán és az orosz elnök!" - fakadt ki a finn elnök

A Fox Newsnak a helyzetet értékelve azt mondta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kedden megütött élesebb hangnem Oroszországgal szemben változtathat az események menetén
 

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben: több ezer kilométerre elszállnak drónjaink

Oroszok zavarhattak egy NATO-missziós gépet Kalinyingrád környékén

Kis-Benedek József: az orosz légtérsértésekkel új fázis kezdődött, eszkalálódik az ukrajnai háború

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát

Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát

Az Európai Bizottság terve szerint a befagyasztott orosz állami vagyonból származó pénzeszközöket mielőbb Ukrajna megsegítésére fordítani és most a németek támogatásával úgy tűnik némi konszenzus kezd kialakulni akörül is, hogy ez legálisan hogy lehetne kivitelezhető. Mivel az EU szinte teljes mértékben átvállalja az USA-tól Ukrajna anyagi támogatását, egyre nagyobb szükség van a rendelkezésre álló eszközök felhasználására, azonban a körülmények alakulása miatt most további fegyverkezésre költhetik azokat az orosz vagyonelemeket, amelyeket eredetileg a lerombolt ukrán városok visszaépítésére akartak fordítani.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs

Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs

Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Danish authorities to give update after drones disrupt air space across country

Danish authorities to give update after drones disrupt air space across country

The incidents come after Copenhagen airport was forced to close earlier this week due to a drone incursion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 09:01
Volt ÁSZ-elnök jelentése: technikai csődben a budapesti önkormányzat
2025. szeptember 24. 20:01
Orosz energiakiváltás - Úgy tűnik, tényleg nem tudja azt a horvát kábel, ami Magyarországnak kellene
×
×
×
×