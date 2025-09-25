Eltűnt egy év alatt egy városnyi munkavállaló

2025 augusztusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 676 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 215 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. június-augusztusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 679 ezer volt, 36 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel, 2 millió 479 ezerre, míg a nők esetében 15 ezerrel, 2 millió 200 ezerre mérséklődött.

A KSH kiemelte: a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 503 ezren dolgoztak, 50 ezerrel kevesebben mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer volt.

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 79,2 százalékot, a nők körében pedig 71,5 százalékot mutatott.

A 2025. június-augusztusi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 115 ezer, a nőké 102 ezer volt. A ráta mindkét nem esetében 4,4 százalék volt, amely gyakorlatilag megegyezett az előző év június és augusztus közötti értékkel.

A jelentés kitér arra, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 11,1 hónap volt, a munkanélküliek 45,6 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. augusztus végén az egy évvel korábbihoz képest 1,0 százalékkal, 222 ezerre mérséklődött.