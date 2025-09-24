Kiderült, mi lenne, ha itthon leállna az áramszolgáltatás nagy része

A dokumentum szerint a magyar importképességek a belföldi csúcsterhelést 94 százalékban fedezhetnék, ez az ötödik legmagasabb arány a kontinensen. Magyarország minden szomszédjával összekapcsolta hálózatát, így hét irányból hozhatna be áramot, ennél több lehetőséggel egyedül Németország rendelkezik - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Kiemelte, hogy 2010 óta rengeteget tettek a hálózat korszerűsítéséért, kapacitásbővítéséért az országhatárokon belül és azokon átnyúlóan is. Több százmilliárd forinttal segítették és ösztönzik a jövőben az átviteli rendszerirányító és az elosztók fejlesztéseit.

Az óriási napenergia-kapacitásoknak köszönhetően ugyanakkor Magyarország egyre kevésbé szorul importra - jelezte. Az idei első nyolc hónapban már 14 olyan nap volt, amikor több villamos energiát vitt ki az ország, mint amennyit behozott. Áprilistól augusztusig 15 százalék alatt alakult a havi importhányad, erre több mint egy évtizede egyszer sem volt példa. Az éves mutató a megelőző időszak 25-30 százalékához képest idén 20 százalék körül alakulhat - ismertette.

Ahogy a fenti példák mutatják, a józan észen alapuló energiapolitika vezet a valódi szuverenitáshoz és az ellátás biztonságához - fogalmazott Czepek Gábor.