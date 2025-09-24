ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.39
usd:
333.54
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Kiderült, mi lenne, ha itthon leállna az áramszolgáltatás nagy része

Infostart / MTI

Az EMBER nemzetközi agytröszt friss elemzése az európai országok válságálló képességét veti össze a villamosenergia-rendszerek kiterjedt leállása esetén, a szakértők Magyarország helyzetét a legjobbak közé sorolják Európában - írta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérum államtitkára szerdai Facebook-bejegyzésében.

A dokumentum szerint a magyar importképességek a belföldi csúcsterhelést 94 százalékban fedezhetnék, ez az ötödik legmagasabb arány a kontinensen. Magyarország minden szomszédjával összekapcsolta hálózatát, így hét irányból hozhatna be áramot, ennél több lehetőséggel egyedül Németország rendelkezik - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Kiemelte, hogy 2010 óta rengeteget tettek a hálózat korszerűsítéséért, kapacitásbővítéséért az országhatárokon belül és azokon átnyúlóan is. Több százmilliárd forinttal segítették és ösztönzik a jövőben az átviteli rendszerirányító és az elosztók fejlesztéseit.

Az óriási napenergia-kapacitásoknak köszönhetően ugyanakkor Magyarország egyre kevésbé szorul importra - jelezte. Az idei első nyolc hónapban már 14 olyan nap volt, amikor több villamos energiát vitt ki az ország, mint amennyit behozott. Áprilistól augusztusig 15 százalék alatt alakult a havi importhányad, erre több mint egy évtizede egyszer sem volt példa. Az éves mutató a megelőző időszak 25-30 százalékához képest idén 20 százalék körül alakulhat - ismertette.

Ahogy a fenti példák mutatják, a józan észen alapuló energiapolitika vezet a valódi szuverenitáshoz és az ellátás biztonságához - fogalmazott Czepek Gábor.

Kezdőlap    Gazdaság    Kiderült, mi lenne, ha itthon leállna az áramszolgáltatás nagy része

leállás

áramszünet

czepek gábor

villamosenergia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán dróntámadás bénította meg a gigantikus orosz finomítót

Ukrán dróntámadás bénította meg a gigantikus orosz finomítót

A Rosneft olajvállalat által üzemeltetett novokuibisevszki finomítóban szeptember 20. óta leállt az elsődleges olajfeldolgozás egy ukrán dróntámadás következtében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok

Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok

Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 13:38
A francia vagyonadó bukása – politikai álom, egyben gazdasági rémálom
2025. szeptember 24. 12:16
Kutató: a 40 év alattiak rástartolnak az új, olcsó lakáshitelre
×
×
×
×